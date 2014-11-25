基金销售及份额登记等业务可外包 将实行备案管理

路透上海11月25日 - 中国证券投资基金业协会近日发布基金业务外包服务指引（试行），自明年2月1日起实施。这意味国内公募和私募基金管理公司的基金销售、销售支付、份额登记等后台业务今后可以外包，这些基金外包业务将实行备案管理。

根据上述指引，基金业务外包服务机构可为基金管理人提供的业务还有估值核算、信息技术系统等。外包机构应在业务开展前通过基金业协会网站电子备案平台进行备案。

另外，为了保证数据安全，基金销售和份额登记机构应通过基金中央数据交换平台交换基金份额（权益）、合同等基金销售信息及相关变更信息。办理私募基金份额（权益）登记机构应将私募基金份额（权益）集中登记至中国结算。

独立资产管理咨询机构--泽奔咨询研究总监张浩川表示，从海外市场来看，基金登记结算等后台业务普遍是外包的，这可以有效降低资产管理机构的运营成本。

不过他说，后台业务外包若要在中国市场推广，初期可能会进展迟缓。因为目前国内的大型基金本身拥有一套较完善的后台系统，近阶段没必要外包，而小型基金公司虽有外包需求，但总体业务量并不大。

他介绍称，国际上最大的登记结算外包供应商是State Street(STT.N)、纽约梅隆(BK.N)及北方信托（Northern Trust)(NTRS.O)等，而非那些传统大型商业银行。从国际发展经验可看出，国内诸如工行(601398.SS)(1398.HK)等大型银行未来在基金外包业务上仍具有先天优势，但中小型银行和独立机构并非完全没有业务拓展机会。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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