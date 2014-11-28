公募基金已约定可投资可转债的 亦可投资可交换债--证监会

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海11月28日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，若在基金合同中已明确约定投资范围包括可转债的，基金管理人可按合同的约定投资可交换债这个创新品种。
宝钢集团已率先提出拟公开发行可交换公司债券。张晓军在每周新闻例会上表示，从债券所含换股权的角度来看，可交换债与可转债都具备转换成上市公司股票的未来选择权，两者在投资决策依据、风险收益特征、交易走势特点等有很强的相似性。
他说，基金管理人投资公开发行可交换债的比例等投资限制、估值核算原则、信息披露均应参照可转债，且投资比例应当与可转债合并计算。
新华人寿保险(601336.SS)(1336.HK)今年4月称，其股东宝钢集团拟以所持有的部分新华保险A股股票为标的，发行至多40亿元人民币可交换公司债。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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