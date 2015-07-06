参与场外配资的银行认为3,300点为集中平仓区--招商证券

招商证券银行业分析师肖立强指出，银行体系外的配资规模没法统计，比如P2P配资、民间配资公司、包括银行信贷资金违规参与配资的。这一部分资金的风险偏好比银行配资还要高，风险也更大。

报告认为，目前市场上蓝筹股，尤其是银行股，因本身估值不高，同时是政府救市主要吸纳对象，对于指数的稳定意义重大。所以在接下来的时间适度参与蓝筹（银行）的反弹是不错的选择，因为如果蓝筹（银行）仍然继续下跌，会有更大的买盘出现，风险相对可控。

**以下是报告全文**

参与配资业务的主力是股份行和城商行，股份行里面也就几家做得相对较多，其他银行配资规模做的不大，我们周末联系了多家银行对配资的情况做了简单摸底，供大家参考：

股份银行A：

业内配资业务做得比较早，规模比较大的。目前配资规模大概2000多亿，这里面包括了结构化的、伞型和两融收益权。上周五（7月3号）强平了10几个单元，也就10多亿的规模。

由于公司业务做得早，大部分6000万以上的客户其实很早就把杠杆降下来了，风险不是特别大。这一次下跌受伤比较多的是资金在几百万配到千万级别的账户。

这次快速下跌对银行未来配资业务政策的影响？

1:2的杠杆，预警线0.9，强平0.85，银行本身的缓冲垫还是比较大的，所以未来该做得业务还是会做，不过对风控的要求会更高，比如说对于标的的选择、持仓分布、持有创业板的比例，都会有更严格的控制。

股份银行B：

目前全行配资规模大概2000多近3000亿，主要是理财池里面比例比较多。上周五（7月3号）近平仓线的比例20%左右了，不过银行本身控制的速度还是比较好。

现在这种下跌—平仓—下跌的链式反应真不好说，如果下跌到3300点以下，估计会有一个集中平仓密集发生的现象。其他业务（存款、基金赎回）情况：最近2周储蓄存款回流明显，但基金赎回的规模不是特别大。

股份银行C：

目前全行配资规模大概1700多亿，没有做伞型。上周五（7月3号）被平仓的只有1笔。大盘如果下跌到3300点以下，会集中强平比较多。

股份银行D:基本没有

股份银行E：配资大几百亿，加上打新的也就1000亿左右。

大银行F：最多几十亿

城商行G：

本身规模比较小，配资业务起步比较晚，也就小几十个亿的规模，上周五2笔强平。

券商H：

融资余额1200亿，目前接近130%线的比例有近15%左右，上周五（7月3号）已被平仓的规模有2-3个亿。

（互联网）配资公司i：

1:3以上的基本全部强平掉，几百万的这批人比较多，特别是3-4月份来做的。公司之前规模最大是做到1.5个亿，很多人在主动降杠杆。

几个关键问题的思考与结论：

1、这次快速下跌是否会从股市危机—金融危机—经济危机传导？

至少从银行角度看，股市快速下跌对银行配资业务及资金安全（坏账）的直接影响是比较小的，因为银行这块业务的安全垫比较大。（大家根据杠杆、预警线、平仓线计算一下就可以得知）

如果从股市影响企业股权融资进而影响到经济的角度看负面影响，这个比较宏观，但是传导过程比较慢，不大可能以危机的形式出现。

2、场外配资规模到底有多大? 本周市场的抛压会有多重？

其实银行体系的配资规模可以给出一个相对准确的估算（做配资规模大的银行就那几家，其他的规模都不大，大型银行基本不参与这块业务），我们简单测算银行体系大概伞型+结构化+两融受益权规模大概1万亿左右。（券商融资目前余额约1.8万亿）

比较麻烦的问题时银行体系之外的配资规模有多大？ 比如P2P配资、民间配资公司、包括银行信贷资金违规参与配资的，这一块没法统计。可以分析出的是，这一部分资金的风险偏好比银行配资还要高，所以风险更大。

但是一定要引起重视的是，由于下跌导致平仓又导致下跌的雪崩式反应，特别是好几家银行都反映3300点是一个集中平仓区域。所以当务之急是要及时稳定住市场的预期，否则上万亿资金同时去杠杆的抛压，真的是很难接得住的（券商1200亿的救市资金或如螳臂当车）

3、蓝筹（银行）股本身的价值与博弈的价值？

一方面行业本身估值不高，另一方面是政府救市主要吸纳对象，对于指数的稳定意义重大。

所以在接下来的时间适度参与蓝筹（银行）的反弹是不错的选择，因为如果蓝筹（银行）仍然继续下跌，会有更大的买盘出现，风险相对可控。

7月5日政府的救市大招出来后，大反弹是肯定的，但鉴于银行股之前总是上演一日游的行情，很多人对这次反弹的持续性仍然有担心。我们希望从博弈的角度和大家探讨一下这个问题：

其实很简单，银行股应该是潜在空头最少的板块，我们以银行股偏好为类别，将投资者分成以下3类：

一、偏好成长投资，基本忽视银行股的投资者。这类投资人应该是前段时间市场的主流，他们从来不买银行股或者基本上就是和银行股来个“一夜情”，相信在今年上半年这样的结构性牛市行情中他们手上应该一股银行都没有。（过几天基金的半年报就出来了，大家可以找到数据统计一下）

二、趋势投资者。不用多说了，15年年初-6月很多银行股的绝对涨幅是负数，他们手上银行股应该是非常少的。

三、仅将银行股作为流动性调节的持有者。 这类投资者应该主要是一些规模比较大的基金或者保险，相信银行持仓占比不会太高。

四、银行股（低估值）的坚定拥护者。这部分人今年上半年肯定饱受折磨，但是如果在那么艰难的情况下都没有把银行股卖了，他们会因为一反弹就卖吗？

而且，从现在起，银行股的潜在多头是可以不断通过ETF申购买入的各类救市主体（汇金、券商等等），相信在稳定资本市场，促进其健康发展的大局下这股力量不会小。

所以，在此就不再唠叨银行股本身的低估值和投资价值了，银行股是反弹的先锋军，越早进入越好。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

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