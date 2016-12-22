11月中国公募基金规模持平于8.74万亿 货币基金大减近2700亿

路透上海12月22日 - 中国证券投资基金业协会最新数据显示，11月底境内共有基金管理公司108家，管理的公募基金资产合计8.74万亿元人民币，规模与10月持平。结构上，封闭式基金净值增加开放式减少的局面，其中货币基金当月减少2,691.73亿元，期末降至3.9091万亿元。

中国基金业协会官方微信数据并显示，11月底封闭式基金资产净值为5,924.54亿元，10月为4,839.16亿元；11月底开放式基金净值81,477.53亿元，10月为82,569.78亿元。

基金结构方面，证券时报报道称，委外资金的持续流入，推动11月债券基金总规模节节攀升至13,996.68亿元，再度刷新历史最高纪录。预计到年底，委外资金的流入趋势仍难改变。

此外，相较10月份，11月份股票基金、混合型基金和QDII基金规模也有数百亿的增长。

机构构成方面，截至11月底，108家基金管理公司中包括中外合资公司44家，内资公司64家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司一家。(完)