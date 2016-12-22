11月中国公募基金规模持平于8.74万亿 货币基金大减近2700亿

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海12月22日 - 中国证券投资基金业协会最新数据显示，11月底境内共有基金管理公司108家，管理的公募基金资产合计8.74万亿元人民币，规模与10月持平。结构上，封闭式基金净值增加开放式减少的局面，其中货币基金当月减少2,691.73亿元，期末降至3.9091万亿元。
中国基金业协会官方微信数据并显示，11月底封闭式基金资产净值为5,924.54亿元，10月为4,839.16亿元；11月底开放式基金净值81,477.53亿元，10月为82,569.78亿元。
基金结构方面，证券时报报道称，委外资金的持续流入，推动11月债券基金总规模节节攀升至13,996.68亿元，再度刷新历史最高纪录。预计到年底，委外资金的流入趋势仍难改变。
此外，相较10月份，11月份股票基金、混合型基金和QDII基金规模也有数百亿的增长。
机构构成方面，截至11月底，108家基金管理公司中包括中外合资公司44家，内资公司64家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司一家。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。