中国基金业协会要求私募基金9月底前展开合规和风控自查

中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透上海8月30日 - 中国证券投资基金业协会网站周一稍晚刊登通知，要求私募基金管理人在9月底前开展自查自纠活动，进一步排查机构自身可能存在的重点环节风险隐患，加强私募机构内部管理，强化守法意识与合规意识，规范开展私募基金业务。
通知称，在中国证监会近两次专项检查中，部分私募基金管理人合规意识薄弱，违法违规事件不断，被检查发现问题的私募基金管理人应及时整改落实。本次自查自纠范围包括公开宣传推介、向不合格投资者募集资金、兼营非私募基金业务等高发频发、重复发生的薄弱环节以及资金安全性和运作合规性。
自查结束后，协会将定期抽查相关私募基金管理人的落实整改情况，对自查问题比较严重、整改不到位、问题重复发生、出现新风险新问题等情况的私募机构，协会将进一步采取相关自律措施。涉嫌违法违规的，协会将及时移交监管部门处理。
针对私募基金行业风控意识薄弱、合规人员较少、有效制度缺乏等问题，通过私募机构开展政策学习，员工培训以及业务自查等方式，了解最新私募政策及相关自律规则，加强机构内部守法合规意识。
同时，促进内部管理制度建设，重点关注是否建立投资决策、投资者适当性管理、风险控制管理、合规管理、内部控制、利益冲突防范、信息披露等相关内部管理制度，是否有效执行，是否存在风险薄弱环节和重大遗漏。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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