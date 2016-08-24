利欧股份拟与鼎晖等合组并购基金 目标为美成熟网络企业

路透上海8月24日 - 中国利欧集团股份有限公司(002131.SZ)周二晚间公告称，拟与上海鼎晖百孚财富管理公司等共同组建一只并购基金，专项用于并购美国等海外市场处于稳定成长期且排名靠前的互联网技术型企业，并购基金目标规模为不超过80亿元人民币。

公告显示，利欧股份拟作为有限合伙人（LP）以自有资金认购出资额不超过8亿元；鼎晖百孚或宁波利欧数娱作为普通合伙人（GP）出资50万元，其余资金向其他投资人募集。鼎晖百孚和宁波利欧数娱分别募集不低于10亿元资金，作为该并购基金的劣后级资金，随后再共同寻找优先级投资人。

宁波利欧数娱是利欧股份副董事长王壮利投资的企业，王壮利持有利欧股份12.67%股份，为其第二大股东，并是利欧股份第一大股东、董事长王相荣的一致行动人。而鼎晖百孚是亚洲知名私募股权投资基金鼎晖资本的投资公司，多位鼎晖投资团队成员担任该公司董事。

该并购基金经营期为五年，前三年为投资期。并购基金的收购目标需拥有成熟的管理架构和稳定的盈利能力，在可预期的时间内可以首次公开发行（IPO）或并购等方式对接资本市场。基金收购的资产将优先向利欧股份进行出售，若利欧股份放弃优先收购，标的资产可选择新三板或其他交易所挂牌、境内外独立上市、并购重组或转让给其他第三方等方式。

利欧股份称，专项基金的设立，是公司实施互联网业务出海战略的重要举措，可以帮助公司提前锁定海外互联网行业的优质标的，为公司海外并购投资战略提供资金和技术支持，有利于公司把握战略性投资机会，进一步完善公司的产业布局。

利欧股份是中国最大的微型小型水泵制造商，近年来尝试投资一些科技项目。该股周二收报19.68元，过去三个月累计上涨14.3%。（完）