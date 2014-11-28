调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比86.3% 创四年新高

图为位于上海浦东金融区的上交所内，一名男子在用手机通话。 REUTERS/Carlos Barria

作者 林琦

路透上海11月28日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比跃升至逾四年新高，债券和现金建议配比则有所滑落。中国两年来首次降息，令基金经理对未来货币政策松动充满预期，进而对股市走强的信心更加坚定。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比由上月的80.6%升至86.3%，并创下2010年10月(88.9%)以来的新高；债券建议配比则由上月的9.5%降至5.1%；而现金建议配比由上月的9.9%降至8.6%。

“未来的机会就在于货币政策是否会进一步放松及风险偏好是否进一步提升。”华南一基金经理表示。

中国央行自11月22日（上周六）起，将一年期贷款和存款基准利率分别下调0.4和0.25个百分点。不少国际投行预期，未来一年中国还将继续降息或降低存款准备金率，例如瑞银预计，明年中国可能还会有两次共计0.5个百分点的降息。

上海一位基金经理指出，本轮是由流动性推动的行情，在节奏上受到情绪的影响比较大。但在流动性大趋势没有发生转变时，当前大盘的升势还会继续。

降息吹响股市牛市号角，本次调查中有五份基金经理上调了下月的股票持仓建议配比，发出了少见的做多信号。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,585.71点，明显高于上月调查时的2,307.14点，但低于目前股指位置。有四位基金经理预期沪综指三个月后将低于2,600点，显示不少基金经理预期A股在近期大涨后或会经历回调震荡。

沪综指.SSEC周五早盘收报2,649.57点，涨0.73%。截止早盘收市，沪综指11月累计涨约9.5%。

**金融股配比创逾五年新高**

本月调查中，金融股的平均建议配比大幅调升，电子技术及消费类股的平均建议配比则有所滑落。近期大盘风格正逐步转向券商、保险等大盘蓝筹股，金融股的建议配比上升并不出人意料，而前期受追捧的技术及消费股则由热转冷，平均建议配比有相应下调。

金融股的平均建议配比由上月的15.8%升至25%，并创下2009年7月以来的新高；电子技术和消费类股本月的平均建议配比分别为8.1%和18.3%，上月分别为10.6%和21.6%。

“没有业绩支撑的股票可能会继续调整。”一位基金经理指出。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 80 85 90 80 80 90 95 90 86.3

债券 10 0 5 10 6 0 5 5 5.1

现金 10 15 5 10 14 10 0 5 8.6

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13/12月 11月

股票 86.3 80.6 77.5 77.2 81.9 79.4 76.3 77.5 81.3 81.1 83.8 83.8 82.8

债券 5.1 9.5 8.3 10.1 4.5 6.8 10.4 5.1 3.9 6.2 3.3 2.6 4.0

现金 8.6 9.9 14.3 12.7 13.6 13.8 13.2 17.4 14.9 12.7 13.0 13.6 13.2

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G I

股票 + 0 + 0 0 + + +

债券 - 0 - 0 0 - - -

现金 - 0 + 0 0 0 - 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,550 2,500 2,700 2,400 2,500-2,600 2,700 2,700

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 10 0 15 5 10 15 5 5

消费 15 0 15 30 16 30 20 20

电子技术 15 0 5 15 10 10 5 5

金融服务 20 40 20 30 15 10 30 35

金属及产品 5 10 0 0 5 0 5 5

房地产 0 20 5 20 5 10 10 15

交通及基础设施 10 0 5 0 8 0 10 5

能源 0 0 15 0 10 0 10 5

机械 20 30 15 0 15 15 5 5

其他: 5 0 5 0 6 10 0 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13/12月

汽车 8.1 11.5 8.1 8.3 7.9 6.7 7.2 5.6 4.3 5.1 4.9 5.8

消费 18.3 21.6 28.5 23.7 20.4 19.8 19.2 24.9 24.1 27.6 22.9 23.5

电子技术 8.1 10.6 11.9 16.1 14.4 19.4 18.9 19.5 13.8 15.0 16.9 13.1

金融服务 25.0 15.8 16.0 14.8 18.5 14.2 14.8 14.8 15.0 12.8 13.1 15.0

金属 3.8 1.9 2.5 3.3 3.1 3.3 3.3 2.5 6.3 3.9 2.5 1.9

房地产 10.6 8.8 6.9 6.1 10.0 7.8 8.3 7.3 5.6 3.3 7.0 7.4

交通及基建 4.8 4.8 4.8 3.7 2.9 5.3 5.3 3.8 3.9 6.1 3.8 4.4

能源 5.0 3.1 3.1 4.4 4.4 3.9 3.9 1.3 1.3 2.2 1.1 1.1

机械 13.1 14.4 13.8 13.0 12.9 13.3 12.2 16.0 15.0 14.3 13.3 14.5

其它 3.3 7.6 4.5 6.6 5.6 6.2 6.8 4.5 10.9 9.6 14.6 13.4(完)

(审校 张喜良)

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