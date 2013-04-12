中国基金业3月底管理资产环比减少887.75亿元

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京4月12日 - 中国证券投资基金业协会近日发布市场数据显示，截至3月底，境内基金公司管理资产合计人民币36,227.48亿元，较2月底减少887.75亿元，主要受公募基金资产规模缩水拖累。
数据显示，基金公司3月末管理的公募基金和非公开募集资产规模分别为27,953.76和8,273.72亿元，规模分别减少950.62和增加62.87亿元。
路透计算后发现，公募基金中，各类份额规模环比均有所下降，跌幅由大到小分别为货币型、债券型、股票型、QDII和混合型。其中，货币型份额规模环比跌幅最大，减少4.37%；混合型份额规模环比跌幅最小，下降2.55%。
中国证券报分析称，公募基金资产规模变动，一方面来自于投资者赎回因素，另一方面则是市场下跌导致的净值下降因素；而固定收益类产品份额大幅缩水可能是由于新产品发行后帮忙资金撤离，以及一季度末资金紧张导致的赎回。
基金业协会数据并显示，截至一季度末，中国境内共有基金管理公司80家，其中合资公司44家，内资公司36家。
天相统计数据显示，2012年1,274只基金共实现利润1,267.47亿元人民币，扭转2011年的亏损。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
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路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。