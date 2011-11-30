中国基金经理未来三个月股票建议配比小升

* 未来三个月股票持仓建议配比升至84.4%

* 政策微调预期升温,基金冀望股市小反弹

* 周期股业绩担忧抬头,消费股受宠

作者 林琦

路透上海11月30日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比继续回升至84.4%;债券持仓建议配比则有所回落.国内通胀降温的趋势越来越明显,令政策微调预期升温,基金经理继续增加股票比重.

本次共有八位基金经理参与调查.上月股票的持仓建议配比为83.6%.本月债券的建议配比降至6.6%,上月为8.7%;现金的建议配比为9%,上月为7.8%.

"虽然我国的经济还在下滑通道中,但我们也看到了,国家的经济政策正在进行微调,"上海一位基金经理指出,"市场将要迎来良性的经济短周期复苏,而不是资产价格再一次高涨,投资效率低下.我们对短期市场调整并不担心,我们对未来市场有信心."

尽管中国强调房地产调控短期仍会维持,不过总理温家宝发表有关政策适时适度进行预调和微调的表态後,已有一些配套政策出台.例如全国20多家农村合作银行此前实行的差别存准率(16.5%)到期後,央行允许其恢复执行正常的存准率水平(16%).

不过,受访基金经理对未来国内经济发展趋势及欧债危机如何演化,表示出高度关注.另一位基金经理表示,"股市的风险来自於投资回落超预期,以及欧债危机解决低於预期."

继希腊之後,意大利和西班牙的债券市场收益率大幅上升,近期均已逼近7%,外界普遍对其经济前景表示担忧.

此次受访的八位基金经理有七位对未来三个月沪综指.SSEC点位做出预估,平均值为2,585.7点,较上月调查时的2,675点继续下降.这反映前期大盘反弹冲高乏力後,市场人气短期内尚未恢复.不过预期值较目前位置仍有近10%的上升空间,显示大多数人相信一旦国家政策微调预调,疲弱已久的大盘将会有一波小反弹.

七位基金经理有四位预期三个月後大盘将至2,500-2,600点,有两位看高至2,800点以上.沪综指周三早盘收报2,356.327点,大跌2.32%.

本月受访的基金经理中,有三位下个月的资产配置保持不变,亦有三位基金经理预期会继续增持股票.

**周期股建议配比回升**

在本月调查中,金融、能源、机械等低估值的周期类股建议配比有所下降;消费的建议配比大幅提高.这反映出基金等机构投资者开始担忧在国内经济软着陆过程中,这些周期性产业明年业绩可能会明显下滑.

华南一位基金经理指出,"我比较看好消费板块的机会,它的优点是业绩增长较为确定,而且不太受经济下滑的影响."

在本月调查中,金融股的建议配比由上月的17%降至14.8%,能源股的建议配比由8.9%下调至7.9%,机械股的建议配比亦下降0.8个百分点至8.6%.而消费类股则由上月的24%跳升至26.3%.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 75 85 85 90 90 82 80 88 84.4

债券 10 5 5 10 10 6 0 7 6.6

现金 15 10 10 0 0 12 20 5 9.0

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

11年/11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 10年/12月 11月

股票 84.4 83.6 82.8 79.3 84.5 85.6 82.5 83.9 82.8 79.4 82.8 82.5 84.8

债券 6.6 8.7 6.0 7.1 6.3 5.0 10.0 5.0 3.9 6.9 4.3 4.25 3.2

现金 9.0 7.8 11.3 13.6 9.3 9.4 7.5 11.1 13.3 13.8 12.9 13.25 12.0

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

A B C D E F G H

股票 + - 0 0 + 0 + 0

债券 0 0 0 0 + + - 0

现金 - + 0 0 - - 0 0

4.各基金公司对於三个月後沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,200 2,500 2,500 2,800 2,600 2,500 3,000

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 10 5 0 15 0 3 5 10

消费 40 30 50 5 20 30 20 15

电子技术 15 5 10 0 10 9 5 5

金融服务 15 20 0 25 20 18 10 10

金属及产品 0 10 0 0 15 4 5 5

房地产 0 10 5 15 15 5 5 10

交通及基础设施 10 10 0 0 0 5 5 5

能源 0 5 10 15 15 8 5 5

机械 5 0 15 25 5 4 5 10

其他: 5 5 10 0 0 14 35 25

6.主要行业配置的平均建议比例(%)

11年/11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 10年/12月 11月

汽车 6.0 6.0 6.4 3.3 3.8 5.8 4.6 5.2 5.8 4.0 3.6 3.13 4.9

消费 26.3 24.0 26.9 24.6 26.9 23.1 25.9 20.2 19.1 22.5 21.3 26.13 32.6

电子技术 7.4 7.1 5.8 5.1 5.1 5.0 4.8 4.8 5.7 8.6 8.6 9.0 11.3

金融服务 14.8 17.0 19.0 16.6 10.6 16.3 18.1 20.6 18.3 10.6 14.0 12.13 9.8

金属 4.9 4.4 4.8 7.4 8.1 5.8 5.1 5.7 6.8 7.0 7.3 6.63 5.9

房地产 8.1 7.8 6.9 10.6 8.8 5.6 8.3 7.3 6.8 4.0 7.2 6.63 5.1

交通及基础设施 4.4 4.8 2.5 3.6 4.0 6.0 5.9 5.8 6.9 6.1 5.8 4.25 5.0

能源 7.9 8.9 6.9 10.8 10.5 10.6 9.6 10.8 12.0 11.1 9.9 8.38 7.0

机械 8.6 9.4 8.6 8.8 8.1 9.6 7.1 8.6 9.7 13.0 11.6 8.63 8.4

其它 11.8 10.6 12.4 9.3 14.1 12.3 10.6 11.1 9.0 13.0 10.8 15.13 10.0 (完)

--审校 张喜良

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