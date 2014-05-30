调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比创21个月新低

路透上海5月30日 （作者 林琦） - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续下滑，并创21个月来新低；债券建议配比则升至一年半来新高。中国宏观经济前景不明，国内房地产市场趋于转折更令人担忧经济和金融系统风险，大多基金纷纷降低股票持仓；而当前市场资金面宽裕及未来降准预期，使得债券成为短期“避风港”。

本次共有九位基金经理参与调查，本月股票建议配比为76.3%，上月为77.5%，并创下2012年8月(76.1%)以来的新低；债券建议配比由上月的5.1%上升至10.4%；而现金建议配比明显回落，由上月的17.4%降至13.2%。

本次调查中有五位基金经理将国内房地产价格崩盘视为未来三个月股市最大投资风险。上海一位基金经理表示，“最大风险来自地产链条，地产投资开工下降，销售回款减慢，是否会引发地产信托的违约事件爆发。”

对于股市和债市的最大机会则来自货币政策松动。另一位基金经理表示，“我认为最大机会来自货币政策，你看最近国债期货上涨，债券利率往下走，都反映大家的降准预期。”

摩根大通中国首席经济学朱海斌最新报告预期，下半年中国将会出现两次存款准备金率下调，各为50个基点，分别在第三季度和第四季度。因央行希望在资本流入继续下降的背景下，提高货币乘数，以保持广义货币供应稳定增长。

中国国债期货主力1409合约CTFU4从周二下午起突破整理平台，出现罕见的价量齐升情况，至周四收盘该合约三天内累计上涨0.61%，部分原因是对下半年降准的预期升温。

有八位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,068.8点，略低于上月调查时的2,078.6点，较目前位置高出1.4%。有四位基金经理认为股指将达到2,100点或以上，与上月相同；但有一位基金经理认为会跌破市场较为认同的2,000点“政策底”，达到1,850点。

沪综指.SSEC 周五早盘收报2,040.638点，与上日近持平，5月截止目前累计涨幅0.7%。

**低估值股继续受关注**

在基金经理对大盘整体偏谨慎的大背景下，行业板块的选择上，低估值的周期股平均建议配比普遍小幅回升，例如汽车、金属、能源等。在几个重点板块中，金融股板块持平，消费类和电子技术板块均有下降。

汽车本月的平均建议配比分别为7.2%，上月为5.6%，金属板块的平均建议配比则由上月的2.5%升至3.3%。而消费类板块的平均建议配比则由上月的24.9%回落至19.2%。

“关注市场下跌带来的投资机会，估计跌下来的白马股未来会表现不错。”华南一位基金经理表示。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I 平均值

股票 80 92 80 80 85 60 90 70 50 76.3

债券 10 8 0 6 0 40 0 10 20 10.4

现金 10 0 20 14 15 0 10 20 30 13.2

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 5月 4月 3月 2月 1月 13/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

股票 76.3 77.5 81.3 81.1 83.8 83.8 82.8 83.8 83.8 85.0 82.3 83.5 83.7

债券 10.4 5.1 3.9 6.2 3.3 2.6 4.0 7.6 6.4 4.3 8.1 5.8 8.4

现金 13.2 17.4 14.9 12.7 13.0 13.6 13.2 8.6 9.9 10.7 9.6 10.8 7.9

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H I

股票 - + 0 - 0 0 0 0 -

债券 0 + 0 + 0 0 0 + +

现金 + - 0 - 0 0 0 - -

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G H

预测点位 2,000 2,200 1,850 2,000 2,100 2,200 2,100 2,100

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I

汽车 10 5 5 10 10 10 15 0 0

消费 30 10 25 18 0 10 35 30 15

电子技术 5 25 10 10 20 20 25 20 35

金融服务 5 10 25 13 40 10 0 30 0

金属及产品 0 5 5 5 0 5 0 10 0

房地产 0 10 10 5 10 15 5 10 10

交通及基础设施 5 10 5 8 0 10 0 0 10

能源 10 5 0 10 0 10 0 0 0

机械 35 5 5 15 20 5 15 0 10

其他: 0 15 10 6 0 5 5 0 20

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 5月 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

汽车 7.2 5.6 4.3 5.1 4.9 5.8 6.6 5.5 6.1 5.4 4.9 4.9

消费 19.2 24.9 24.1 27.6 22.9 23.5 23.6 23.4 21.4 19.0 22.6 21.4

电子技术 18.9 19.5 13.8 15.0 16.9 13.1 14.4 13.8 15.9 17.2 15.5 16.9

金融服务 14.8 14.8 15.0 12.8 13.1 15.0 15.9 16.3 15.6 16.1 11.5 13.1

金属 3.3 2.5 6.3 3.9 2.5 1.9 2.8 2.5 1.9 3.4 3.1 2.9

房地产 8.3 7.3 5.6 3.3 7.0 7.4 6.7 8.5 10.1 10.6 11.0 10.0

交通及基建 5.3 3.8 3.9 6.1 3.8 4.4 4.9 4.3 5.5 5.4 6.4 5.5

能源 3.9 1.3 1.3 2.2 1.1 1.1 2.1 2.4 4.6 3.7 3.3 3.5

机械 12.2 16.0 15.0 14.3 13.3 14.5 12.3 12.6 8.3 9.6 9.4 8.3

其它 6.8 4.5 10.9 9.6 14.6 13.4 10.8 10.9 10.6 9.6 12.3 13.9(完)

(审校 张喜良)

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