调查: 中国基金经理未来三个月股票建议配比续降至80.4%

* 未来三个月股票建议配比续降至80.4%

* 关注经济数据和新股重启等因素，投资风格趋谨慎

* 看好逆周期板块

作者 林琦

路透上海3月29日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比降至80.4%，上月调查中该数据为83.4%。在近期蓝筹股的估值普遍回升后，基金经理更为关注国内经济成长趋势及新股发行何时重启等变量，投资风格趋谨慎。

本次共有八位基金经理参与调查，本月债券建议配比升至5.8%，上月为5.1%；而现金建议配比亦升至13.9%，上月为11.5%。

“估计大盘近期也就是区域震荡，找不到方向啊，大家都在等新的信息。”上海一位基金经理表示，大家关心的因素包括宏观经济走向及金融业影子银行的清理等。

周三中国银监会出台规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资。该消息一出，周四银行股为首的金融股暴跌，并拖累上证综指.SSEC创三个月收盘新低。

另一位基金经理亦表示，近期大家还关注两会(人大和政协)后是否有具体政策出台，各地针对中央房地产调控政策制定的实施细则细节以及上市公司一季度业绩。当然，新股发行何时重启将是影响资金面的重要因素。

以谨慎为主导的投资风格下，本次调查中有五位基金经理预计在下个月维持各项资产配置比例不变，有三位调减股票配置比例，适度调增债券或现金比例。

此次受访的八位基金经理有六位对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,342点，较上月调查时的2,375点继续下调，但该预测值较目前位置为高。有四位基金经理认为三个月股指将至2,300点以下，但亦有两位认为大盘将创年内新高，分别看高至2,500点和2,550点。

沪综指.SSEC周五早盘收报2,233.234点，跌0.14%。今年来沪综指最高曾至2,444.804点。

**看好逆周期板块**

在行业板块方面,由于未来中国经济形势仍不太明朗，消费、电子行业等逆周期板块受到基金经理追捧；金融板块由于估值较低，依然成为基金经理的底仓配置，其平均建议配置比例有所上升。

本月调查中，消费板块的平均建议配置比例为21.4%，与上月持平，仍是半年来新高；电子技术的平均建议配置比例为9.9%，为去年3月以来的高点。金融板块的平均建议配置比例为16.4%，较上月的14.9%有所回升，但仍低于1月的18.8%。

金属、能源等顺周期板块本月的建议配置比例下降，例如金属板块的平均配置比例由上月的7%降至4.5%。

申银万国证券研究所周四发布春季策略报告，“金融+消费成长”仍是今年股市价值型策略坚守的全年战略性配置。经济的弱周期波动使传统周期股业绩弹性下降，或许只有阶段性复辟的博弈机会。在代表转型的“中国梦”领域(医药、大众消费品、传媒、环保、电子等)中寻找Alpha(超额收益)，将是贯穿2013年全年的价值型配置策略。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估):

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 90 75 83 80 80 70 85 80 80.4

债券 0 5 15 6 15 0 0 5 5.8

现金 10 20 2 14 5 30 15 15 13.9

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

股票 80.4 83.4 85.8 81.9 76.6 78.1 78.3 76.1 79.4 80.0 83.9 79.8

债券 5.8 5.1 4.0 5.8 11.8 10.1 11.8 11.2 11.8 14.5 11.2 10.8

现金 13.9 11.5 10.2 12.4 11.6 11.8 9.9 12.7 8.8 5.5 4.9 9.5

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 - 0 - 0 0 0 -

债券 0 + 0 + 0 0 0 0

现金 0 0 0 + 0 0 0 +

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F

预测点位 2,500 2,200 2,300 2,200 2,550 2,300

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 5 10 10 6 0 5 0 10

消费 10 20 15 16 50 25 0 35

电子技术 20 5 5 4 15 20 0 10

金融服务 15 20 20 16 10 5 30 15

金属及产品 5 10 5 6 0 0 10 0

房地产 10 5 20 16 0 30 20 5

交通及基础设施 5 10 5 10 5 0 0 0

能源 15 0 5 8 5 0 15 5

机械 15 10 10 12 0 0 25 15

其他: 0 10 5 6 15 15 0 5

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

汽车 5.8 5.8 9.0 8.9 9.6 7.4 6.6 5.7 6.2 7.6 9.3 7.6

消费 21.4 21.4 16.2 16.9 15.0 19.4 17.8 21.7 19.4 20.0 20.0 18.1

电子技术 9.9 8.0 7.4 6.8 8.7 7.9 7.3 6.8 6.8 7.0 6.4 9.1

金融服务 16.4 14.9 18.8 20.1 16.8 16.6 17.0 16.4 17.0 16.6 17.0 18.5

金属 4.5 7.0 6.2 5.1 4.0 4.5 6.8 5.7 7.3 7.0 7.9 5.6

房地产 13.3 9.5 11.2 12.1 13.1 13.1 12.8 15.3 12.0 12.9 12.9 12.0

交通及基建 4.4 5.0 5.6 4.1 4.8 3.5 4.2 3.1 4.2 2.9 3.1 4.4

能源 6.6 7.3 8.1 8.9 9.8 9.1 8.7 8.7 8.1 7.3 5.9 6.0

机械 10.9 11.8 12.1 12.4 10.4 12.1 11.1 11.1 12.8 12.5 12.4 11.0

其它 7.0 9.5 5.3 4.8 7.9 6.4 7.8 5.6 6.1 6.3 5.0 7.6

(完)

(审校 林高丽)

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