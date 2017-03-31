调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比继续回落

作者 林琦

路透上海3月31日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续回落。尽管最新公布的数据显示中国宏观经济企稳向好，但流动性趋紧的担忧升温，因此基金经理近期仍持谨慎态度。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比降至79.4%，上月为81.9%；债券建议配比为7.5%，上月为6.3%；现金建议配比为13.1%，上月为11.9%。

“就市场方向判断而言，从宏观经济角度来看，目前市场总体趋于平稳状态，较难出现超预期的走势。”上海一基金经理指出，二季度市场大概率维持平稳，存在一定的结构性机会。

华南一基金经理指出，目前市场存在两大担忧因素：美国在年中可能再次加息、中国货币政策趋紧。虽然年内中国加息的概率不大，但是央行通过公开市场操作减少市场“水量”还是很有可能的。

中国人民银行行长周小川上周日称，应该对再通胀保持充分警惕。而证券时报报导援引他在出席博鳌亚洲论坛2017年年会时称，货币政策在经过多年的量化宽松之后，目前全球已经到达了这次周期的尾部，这意味着货币政策将不再是宽松的政策。

本次调查中，有五位基金经理对下个月的大类资产配置比例的预期维持不变。有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,253.6点，略低于上月调查时的3,257.1点，但高于目前股指位置。

沪综指.SSEC周五早盘收报3,219.40点，涨0.29%。截止目前，沪综指3月累计跌0.69%。

**成长股重受青睐**

本月调查中，消费类股的平均建议配比创下一年来新高，电子技术股的平均建议配比亦大幅反弹，而金融股及金属、能源、机械等板块的平均建议配比出现回落，显示市场风格正由此前的金融及制造业等周期股的估值反弹，转向成长股。

本月，消费类股的平均建议配比为32.5%，为去年4月以来的高点，上月为29.4%。机械类股的平均建议配比由上月的8.1%降至5.6%；金属类股的平均建议配比由上月的6.3%降至3.1%。

“我觉得接下来成长股的春天来了，商品类股票要歇一下。”上海一基金经理表示。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 90 80 80 85 65 95 70 70 79.4

债券 0 0 10 0 20 0 30 0 7.5

现金 10 20 10 15 15 5 0 30 13.1

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 3月 2月 1月 16/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

股票 79.4 81.9 82.1 78.1 76.9 72.5 68.1 71.9 76.3 76.9 71.9 69.4 71.3

债券 7.5 6.3 5.0 6.3 3.8 11.3 7.5 8.8 5.6 6.3 7.5 6.3 12.5

现金 13.1 11.9 12.9 15.6 19.4 16.3 24.4 19.4 18.1 16.9 20.6 24.4 16.3

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 0 + 0 0 0 + -

债券 0 0 - 0 0 0 0 0

现金 0 0 0 0 0 0 - +

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 3,150-3,400 3,000-3,400 3,400 3,000-3,500 2,900-3,200 3,300-3,500 3,200

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 5 5 15 0 5 0 5 10

消费 20 30 20 40 20 60 30 40

电子技术 55 5 5 0 15 40 40 10

金融服务 0 20 15 40 15 0 10 0

金属及产品 0 0 0 10 5 0 0 10

房地产 0 10 0 0 5 0 5 0

交通及基础设施 0 10 25 0 10 0 5 10

能源 0 5 0 10 5 0 0 5

机械 10 0 10 0 10 0 5 10

其他: 10 15 10 0 10 0 0 5

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 3月 2月 1月 16/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

汽车 5.6 4.4 4.3 3.8 2.5 5.3 4.4 7.5 5.0 6.3 5.6 4.4

消费 32.5 29.4 30.7 31.9 29.4 29.1 30.6 31.9 30.6 31.3 30.0 33.1

电子技术 21.3 16.9 21.4 17.5 18.1 17.5 18.1 17.5 16.3 18.8 18.1 16.3

金融服务 12.5 16.3 15.7 14.4 20.6 18.1 15.6 11.9 12.5 12.5 16.3 15.0

金属 3.1 6.3 2.9 3.8 3.1 2.5 3.1 3.1 3.8 3.1 3.1 3.8

房地产 2.5 1.9 2.9 2.5 3.8 4.4 5.0 5.0 6.9 4.4 5.0 7.5

交通及基建 7.5 6.9 5.0 6.3 5.6 5.0 5.0 5.0 5.6 5.6 5.0 6.3

能源 3.1 5.0 6.4 6.3 3.8 4.4 3.8 3.8 4.4 4.4 4.4 2.5

机械 5.6 8.1 5.0 8.1 5.6 5.6 5.6 5.6 6.3 6.9 6.3 6.9

其它 6.3 5.0 5.7 5.6 7.5 8.1 8.8 8.8 8.8 6.9 6.3 4.4(完)