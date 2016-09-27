东方弘泰入股移动营销平台Applovin多数股权 估值14亿美元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月27日 - 全球领先的移动营销平台美国Applovin与中国私募股权投资基金东方弘泰周一达成股权交易最终协议，东方弘泰将获得Applovin多数股权，这部分股权价值14亿美元。
投中资本担任Applovin的中国区独家财务顾问，东方证券(600958.SS)(3958.HK)与花旗的合资投行东方花旗担任东方弘泰的独家财务顾问。据投中资本官方微信，本次交易仍需取得监管审批，预计在第四季完成交割。
新闻稿称，AppLovin将维持正常的运作，其位于旧金山湾区帕洛阿尔托的总部和服务全球客户的宗旨都不会发生变化，包括创始团队成员在内的近100人员工将全部保留。
AppLovin帮助世界知名品牌精准匹配潜在的消费者，并推送相关内容。AppLovin实现成立第一年即盈利及成立后每年都保持着超过两倍增长的成就，预计2016年广告主将在AppLovin平台上投入近5亿美元。
AppLovin的联合创始人兼首席执行官Adam Foroughi表示，“有非常多的投资者对我们公司表示出了很大的兴趣，我们最终选择与东方弘泰合作是因为他们在中国市场拥有的丰富资源...整个AppLovin团队都对即将开始新的阶段和进入新的市场充满期待。”
东方弘泰资本是东方证券旗下控股孙公司，并且是后者重要的直投平台。东方弘泰通过旗下管理的多只基金，参与了多起媒体科技和医疗健康行业的海内外股权投资，包括对知名游戏公司如盛大游戏、中国手游和点点互动等的投资。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。