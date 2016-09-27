东方弘泰入股移动营销平台Applovin多数股权 估值14亿美元

路透上海9月27日 - 全球领先的移动营销平台美国Applovin与中国私募股权投资基金东方弘泰周一达成股权交易最终协议，东方弘泰将获得Applovin多数股权，这部分股权价值14亿美元。

投中资本担任Applovin的中国区独家财务顾问，东方证券(600958.SS)(3958.HK)与花旗的合资投行东方花旗担任东方弘泰的独家财务顾问。据投中资本官方微信，本次交易仍需取得监管审批，预计在第四季完成交割。

新闻稿称，AppLovin将维持正常的运作，其位于旧金山湾区帕洛阿尔托的总部和服务全球客户的宗旨都不会发生变化，包括创始团队成员在内的近100人员工将全部保留。

AppLovin帮助世界知名品牌精准匹配潜在的消费者，并推送相关内容。AppLovin实现成立第一年即盈利及成立后每年都保持着超过两倍增长的成就，预计2016年广告主将在AppLovin平台上投入近5亿美元。

AppLovin的联合创始人兼首席执行官Adam Foroughi表示，“有非常多的投资者对我们公司表示出了很大的兴趣，我们最终选择与东方弘泰合作是因为他们在中国市场拥有的丰富资源...整个AppLovin团队都对即将开始新的阶段和进入新的市场充满期待。”

东方弘泰资本是东方证券旗下控股孙公司，并且是后者重要的直投平台。东方弘泰通过旗下管理的多只基金，参与了多起媒体科技和医疗健康行业的海内外股权投资，包括对知名游戏公司如盛大游戏、中国手游和点点互动等的投资。（完）