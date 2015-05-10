2015年全国社保基金预算收入43088亿元 同比增长10%--财政部

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月9日 - 中国财政部周五公布2015年全国社会保险基金预算情况称，2015年全国社会保险基金收入43,088.07亿元，比上年增长10%；支出38,463.97亿元，比上年增长14.2%。本年收支结余4,624.1亿元，年末滚存结余55,032.86亿元。
刊登在财政部网站的新闻稿并显示，分险种情况看：企业职工基本养老保险基金收入24,308.84亿元，比上年增长8.2%；城乡居民基本养老保险基金收入2,751.58亿元，比上年增长17.4%；城镇职工基本医疗保险基金收入8,293.21亿元，比上年增长9.6%。
数据并显示，居民基本医疗保险基金收入5,164.75亿元，比上年增长16.3%；工伤保险基金收入710.35亿元，比上年增长9.8%；失业保险基金收入1,401.97亿元，比上年增长8.4%；生育保险基金收入457.37亿元，比上年增长9.5%。
新闻稿并称，2015年，全国社会保险基金预算按险种分别编制，包括：基本养老保险基金（含企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险）、基本医疗保险基金（含城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险[1]）、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金等社会保险基金。（完）
更多详情，请点选财政部网站：here
(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。