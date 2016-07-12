中国应让公募基金成为各类养老金融产品的主力军--协会副会长

路透上海7月12日 - 中国证券投资基金业协会副会长钟蓉萨表示，个人养老金计划有助于资本市场长期繁荣，中国应学习国外经验，建立赋予个人选择权、基于个人账户制度、人性化的个人养老金制度，让公募基金成为各类养老金融产品的主力军。

中国证券报周二援引钟蓉萨指出，中国应该发挥后发优势，充分学习借鉴境外的经验教训，一是赋予个人选择权，使其能根据所处年龄阶段进行个性化资产配置。

二是建立IRA（个人养老金账户），通过账户制提升制度吸引力，并且将个人账户和综合税制改革结合起来，为中国从分类税制转向综合税制探路；三是不断改善整体制度设计，通过人性化的安排提高参与率。

报导并引述基金业协会数据显示，30年来美国个人养老金与公募基金互相促进，个人养老金计划IRA和DC资产规模、公募基金的资产规模、标普500指数、纳斯达克指数和美国GDP几乎同步上扬。

钟蓉萨还表示，国内80万亿元人民币规模的理财产品中，几乎只有公募基金没有发生大的风险。而个人养老金资产规模巨大，一旦发生风险，金融机构偿付困难，最后往往要国家解决，会变成财政的巨大负担。反观国外，2015年末，美国DC计划和IRA资产投向中，公募基金占比都在一半左右。（完）