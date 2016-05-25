中国平安拟共同发起国内第一只中以基金 总规模100亿元

路透上海5月25日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)近日与江苏常州市政府和常州西太湖科技产业园等共同发起中以创新发展基金，这是国内第一只中以基金，总规模100亿元人民币，基金首期出资10亿元。

平安新闻稿称，该基金将重点布局生命科学、通讯、IT 、企业软件服务、农业科技、清洁技术等可以与中国市场相结合，并具备潜力移植到中国的技术和企业。基金将重点关注中以高新技术企业，即“研发--设计--制造--物流--销售--服务”产业链中接近两端的企业，通过引进以色列高端设备制造等尖端技术，助力中国传统产业转型与升级。

平安集团总经理任汇川表示，大金融资产和大医疗健康是平安聚焦的两大产业，这两大产业都离不开科技的创新，布局以色列、美国等全球创新企业也恰逢其时。

他说，中以创新发展基金的设立，是中国平安运用资本的力量加深中以两国的联系，落实国家“一带一路”政策的重要实践之一，不仅能够推动互联网、医疗及高科技的发展，也将在不久的将来为出资人（LP）带来理想的财务回报。

负责该基金成立和运作的是平安集团直属专业投资机构平安创新投资。目前，平安创投已完成海外投资1.4亿美元，共17个项目，其中包括九家以色列高科技医疗项目，此外还储备以色列项目38个。平安创投已成为中国大陆在以色列投资最多的专业投资机构。（完）