调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比续降至近一年低点

作者 林琦

路透上海9月30日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比续降至近一年低点。国内股市缩量横盘而海外不确定因素增强的情况下，不少基金经理下调股票持仓。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比降至68.1%，上月为71.9%；债券建议配比为7.5%，上月为8.8%；现金建议配比为24.4%，上月为19.4%。

“尽管美国加息迟迟未兑现，但年内最有可能的12月加息窗口对于投资者来说还是有所警觉，市场风险偏好可能有所下降。”上海一基金经理指出。

另一基金经理认为，美联储年内加息的预期较为充分，海外市场或不会太平稳，而且意大利不排除带来下一个退欧的黑天鹅事件，美国大选结果存在变数，全球流动性的拐点亦是市场比较担心的问题，预计四季度A股的波动或会加大。

美国联邦储备委员会(美联储)9月会议仍维持利率不变。而意大利将在12月4日就宪法改革举行公投，公投结果或将决定意大利本届政府的命运。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,014.3点，略低于上月调查时的3,028.6点，但稍高于目前股指位置。大多基金经理的预期中枢稳定在3,000点附近。

沪综指.SSEC周五早盘收报3,002.814点，涨0.14%。截止目前，沪综指9月累计下跌2.68%。

**金融股成避险品种**

本月调查中，金融服务类股和电子技术类股的平均建议配比上升，但上月大幅提高配比的汽车板块本月明显回落，显示金融类股因低估值而成为避险品种，汽车类股随着新能源汽车题材炒作退潮，其配置比例回至正常水平。

本月金融服务类股的平均建议持仓比例为15.6%，上月为11.9%；汽车类股本月的平均建议配比为4.4%，上月为7.5%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 70 70 60 30 50 95 85 85 68.1

债券 0 0 30 0 30 0 0 0 7.5

现金 30 30 10 70 20 5 15 15 24.4

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月

股票 68.1 71.9 76.3 76.9 71.9 69.4 71.3 71.9 75.0 75.0 69.4 68.1 65.0

债券 7.5 8.8 5.6 6.3 7.5 6.3 12.5 10.6 12.5 12.5 14.4 13.8 15.6

现金 24.4 19.4 18.1 16.9 20.6 24.4 16.3 17.5 12.5 12.5 16.3 18.1 19.4

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 0 - 0 - 0 0 -

债券 0 0 0 0 0 0 0 0

现金 0 0 + 0 + 0 0 +

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 3,000 2,800-3,300 2,800-3,200 3,000 2,900-3,300 3,000 2,900-3,200

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 5 5 10 10 0 0 0 5

消费 30 20 20 20 25 60 30 40

电子技术 5 50 5 15 10 40 0 20

金融服务 20 0 30 5 30 0 35 5

金属及产品 0 0 5 5 0 0 10 5

房地产 5 0 10 5 0 0 15 5

交通及基础设施 10 0 5 10 10 0 0 5

能源 10 0 5 5 0 0 10 0

机械 0 10 10 10 10 0 0 5

其他: 15 15 0 15 15 0 0 10

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月

汽车 4.4 7.5 5.0 6.3 5.6 4.4 4.4 2.5 5.0 1.9 3.1 3.1

消费 30.6 31.9 30.6 31.3 30.0 33.1 30.6 31.9 27.5 27.5 23.8 23.8

电子技术 18.1 17.5 16.3 18.8 18.1 16.3 16.3 18.8 20.0 23.8 23.1 20.0

金融服务 15.6 11.9 12.5 12.5 16.3 15.0 15.0 13.8 15.6 14.4 15.0 15.0

金属 3.1 3.1 3.8 3.1 3.1 3.8 2.5 4.4 3.8 1.9 3.1 0

房地产 5.0 5.0 6.9 4.4 5.0 7.5 6.3 6.3 5.6 8.1 10.0 10.0

交通及基建 5.0 5.0 5.6 5.6 5.0 6.3 7.5 6.3 6.3 7.5 5.6 10.0

能源 3.8 3.8 4.4 4.4 4.4 2.5 3.8 2.5 2.5 3.1 3.1 3.8

机械 5.6 5.6 6.3 6.9 6.3 6.9 6.3 5.0 7.5 8.8 8.1 11.0

其它 8.8 8.8 8.8 6.9 6.3 4.4 7.5 8.8 5.6 3.1 4.4 3.4(完)