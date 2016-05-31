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路透中文国际短讯 | 2016年 5月 31日 星期二 14:37 BJT

调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比回升至71.9%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比回升。美联储加息预期日渐浓厚，基金经理普遍持谨慎态度，不过一些基金经理认为大盘已至底部，尝试少量增仓。本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比由上月的69.4%升至71.9%，终结连续三个月的下滑。路透

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