中国基金业去年实现利润1,267亿元

路透上海4月1日 - 中国70家基金公司旗下的1,274只基金2012年年报披露完毕。天相统计数据显示，2012年1,274只基金共实现利润1,267.47亿元人民币，扭转2011年的亏损。另据基金研究机构监测，上周主动股票型基金大幅减仓，目前仓位回落至八成。

中国证券报周一并引述天相数据指出，去年各类型基金全部实现盈利。其中，股票型基金2012年利润达598.40亿元；混合型基金2012年利润达206.30亿元。

不过2012年基金公司管理费收入、托管费支付额和佣金费用均同比下降。其中，管理费收入自2011年基金管理费收入首现下降后，2012年仍未改善。天相数据显示，可统计的1,112只基金2012年为基金公司带来260.11亿元的管理费收入，同比下降9.88%。排名前十位的基金公司管理费收入约占全行业的46.6%。

另外，根据万博基金经理研究中心监测数据，上周主动股票型基金平均仓位为81.02%，与前一周相比下降2.11个百分点，其中主动减仓1.57个百分点。这一情况与德圣基金研究中心结果相符，后者测出的可比主动股票型基金加权平均仓位为77.95%，相比前周下降4.74%。

德圣数据显示，行业方面，上周受整顿银行理财产品消息影响，银行、券商跌幅较大，医药及电子行业则取得一定正收益。从基金操作看，对电子、公用事业、造纸印刷行业增配强度最大；减配较大的行业则是农林牧渔、金融保险、批发零售等行业。(完)

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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