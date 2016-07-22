中国公募基金二季度盈利767.3亿 混合型基金成创收大户--报载

路透上海7月22日 - 随着逾百家基金公司旗下基金披露二季报，中国证券报周五援引天相投顾数据显示，公募基金二季度盈利767.3亿元人民币，扭转一季度大幅亏损局面，整体规模小升至7.96万亿元。在基金公司中，天弘基金当前规模最大，嘉实基金当期利润最高。

报导称，二季度混合型基金成为创收大户，当季整体盈利331.38亿元；货币基金以288.89亿元整体盈利排名第二，股票型基金整体盈利62.18亿元，债券型基金整体盈利35.14亿元。

在投资布局上，二季度末基金配置最多的行业仍是制造业，占净值比例39.32%，比一季度末降低5.02个百分点；排名第二位的是信息传输、软件和信息技术服务业，占净值比例6.47%，比一季度末降低0.28个百分点。

从基金公司盈利情况来看，二季度嘉实基金利润达54.15亿元，位居首位，天弘基金以50.09亿元紧随其后；易方达、南方、富国、工银瑞信和汇添富当期利润都在30亿元以上。

从新增的50大基金重仓股名单来看，基金二季度主要相中消费品及服务、医药类股票。截至二季度末，在基金公司前50大重仓股中，以消费品和信息技术类居多。

截至二季度末，规模排名前10位（不含未披露二季报的基金）的基金公司分别为天弘、华夏、工银瑞信、易方达、南方、嘉实、汇添富、博时、建信和中银。（完）