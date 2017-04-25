中国公募基金一季度盈利1105亿元 混合型基金最赚钱--报载

路透上海4月25日 - 上海证券报周二援引天相投顾数据称，一季度中国公募基金摆脱了去年的亏损局面，整体盈利1,104.61亿元人民币。其中，混合型基金获利414亿元，成为今年首季最赚钱的品种。

不过，在股指反弹和行业扭亏为盈的大好局面下，公募基金的整体规模却大幅缩水3,059.27亿份。其中，货币基金遭遇3,263.94亿份的净赎回，在全部品种中“失血”最为严重；而债券型基金和商品型基金分别获得912.94亿份和22亿份的净申购，是公募基金仅存的增量来源。

A股市场在今年首季迎来一轮“小阳春”行情，沪指上涨3.8%。受此带动，公募基金盈利一季度环比去年四季度大增1,383.46亿元。具体来看，混合型基金取代货币基金成为今年首季的赚钱大户；货币型基金以331.7亿元的盈利水平紧随其后；普通股票型基金和债券型基金则分别在今年第一季度贡献了199.29亿元和67.07亿元的利润。

从公司角度来看，天弘基金以94.87亿元的盈利水平摘得公募基金行业桂冠，华夏基金和易方达基金分别盈利92.23亿元、86.8亿元，名列榜眼、探花。今年首季整体盈利跻身行业前十位的，还有嘉实基金、南方基金、富国基金、广发基金、工银瑞信基金、华安基金和国泰基金。

值得一提的是，这十家基金公司合计盈利565.28亿元，占据公募基金行业总利润的“半壁江山”。

与去年部分中小次新基金凭借低风险产品的贡献完成“逆袭”不同，除天弘基金之外，今年首季的盈利大户多受益于旗下权益类基金的良好表现。以华夏基金为例，公司旗下的华夏新经济、50ETF和华夏沪深300ETF分别盈利11亿元、8.99亿元和7.33亿元，对公司的整体利润贡献最大。易方达基金公司旗下的易方达新丝路、H股ETF和易方达瑞惠灵活第一季度分别盈利8.65亿元、7.46亿元和6.8亿元，位居公司旗下各类品种前三位。

**货币基金遭遇大规模赎回**

不过，在股指反弹和行业扭亏为盈的大好局面下，公募基金的整体规模却大幅缩水逾3,000亿份。其中，货币基金“失血”最为严重；混合型基金、股票型基金和指数型基金的份额分别下降580.39亿份、112.17亿份和87.86亿份。

基金公司方面，在可比的112家基金公司中，仅有41家获得净申购，其余均出现净赎回。具体而言，天弘基金、工银瑞信基金和浙商基金分别以3,555.67亿份、1,527.6亿份、488.87亿份的净申购额包揽排行榜前三名的宝座。此外，华富基金、浦银安盛基金、永赢基金、中银国际证券和兴全基金的净申购额均超过100亿份。

这些净申购额领先的基金公司有个共同的特点，即旗下货币基金获得较大的资金流入。例如天弘基金，其旗下天弘余额宝货币一季度获得了3,313.44亿份的净申购。此外，工银瑞信旗下的工银安盈货币B、浙商基金旗下的浙商日添金B、华富基金旗下的华富天益货币B等，均为各家公司“吸筹”最多的产品。

从管理规模来看，凭借余额宝强大的“吸金”效应，天弘基金实现3,572.08亿元的增长，总规模达到1.2万亿元，继续稳坐行业头把交椅。排名第二的工银瑞信基金规模从去年四季度末的4,603.43亿元大增至7,033.25亿元，其中，首募规模高达909亿元的工银瑞信丰淳半年定期开放债券基金，以及一季度规模骤增1,334亿元的工银安盈货币A可谓功不可没。

排名第三至第九名的基金公司管理规模均在3,000亿元至4,000亿元之间，分别是易方达基金、博时基金、招商基金、南方基金、嘉实基金、华夏基金和建信基金；汇添富基金以2,528.15亿元的管理规模名列第十位。（完）