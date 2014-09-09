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中国财经 | 2014年 9月 9日 星期二 13:13 BJT

8月QFII A股基金小跌0.8% 逊于国内同行--理柏

路透上海9月9日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，8月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩小跌0.8%，逊于国内股票型基金。

报告指出，QFII A股基金累计前八个月的平均业绩下跌0.51%，表现亦逊于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金8月平均业绩上升1.35%，落后于国内股票型基金，但累计前八月业绩则要优于国内同业，其平均业绩走升6.60%。

中国各分类基金8月业绩表现多数走升，信息技术股票基金单月平均扬升3.86%，涨幅最大，金融股票基金单月平均则下跌3.93%，表现最差；中国股票类基金当月平均上升1.77%。

累计今年以来，信息技术基金平均扬升28.43%，表现最佳，能源股票型平均表现最差，今年以来业绩小跌0.25%。而中国股票类基金平均上涨4.28%。

泰国股市8月单月以3.94%涨幅居冠，中国股市8月延续7月升势,上综指数.SSEC上月走升0.71%。累计今年以来，印度股市涨幅达25.83%，居所有亚太股市之冠，上综指数今年以来上涨4.78%，日本股市今年以来走跌5.32%，表现最差。（完）

(发稿 林琦；审校 林高丽)

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