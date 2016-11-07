中国推动长期资金与并购基金对接 推进公募REITS发展--协会会长

路透上海11月7日 - 中国基金业协会会长洪磊近日表示，将致力于推动短期资金向长期资金转化，推动长期资金与并购基金对接；同时推动各类资产的证券化，如不动产投资信托基金（REITs），为公私募基金提供更多有长期稳健回报的投资标的。

中国证券报引述他在第二届并购基金年会上的讲话称，并购基金是现代金融市场资本形成体系的有机环节，但目前并未得到充分发展。并购基金应摆脱定增依赖和监管套利投机行为，着力发展基于绿色、可持续和责任投资原则的投资活动，在传统领域有效推动产业转型升级，在新一轮科技革命和产业变革领域，把握住新产业、新业态发展机遇。

截至10月底，在中国证券投资基金业协会备案的并购基金共833只，管理规模4,640亿元，并购基金数量和规模较去年末分别增长156%和176%。但以并购基金名义备案的私募股权投资基金数量、规模仅占全部已备案私募股权投资基金的6.2%和9.3%。

洪磊表示，从资产端看，实体经济中有太多可投资资产还没有被金融工具挖掘出来，金融资产集中于信贷、债券等被动式资产，可连续定价、交易并提供长期回报的权益型资产严重不足，特别是在“三去一降一补”的结构性改革中，大量实体经济资产有待价值重估、重组和再交易。

而从资金端看，整个金融体系中存在过多短期资产，期限错配和高杠杆问题突出。影子银行、分级产品、刚性兑付等问题无不源于短期资产与长期投资需求的错配。

“协会将致力于推动短期资金向长期资金转化，推动有利于长期资本形成的税收和养老体制改革，促进银行理财资金通过第三支柱养老金进行长期投资，通过并购基金等专业化方式为实体经济注入更多长期资本。”洪磊称。

他透露，协会将尽快把私募股权基金专业委员会改组为并购基金专业委员会，集中力量建设并购基金信息披露自律规则，推动并购基金专业化发展。

具体而言，洪磊认为，应逐步加大国有资产增值部分划转全国社保基金的比例，全国社保基金通过委托管理、发展FOF等方式与并购基金等公私募基金对接；积极支持符合条件的公私募基金参与国有经济混合所有制改革，发挥公私募基金信托精神和透明高效优势，为公众分享国有经济未来收益提供无歧视的、可自主参与的专业化工具。

此外，应大力推进公募REITs发展，为公募基金、养老金和各类理财资金提供可配置的长期资产，在不动产领域拓展全民享有增值收益的机会；并加快第三支柱个人账户养老金制度建设，为个人自建养老账户提供金融便利和税收递延激励，将家庭短期储蓄、短期理财大量转化为养老金投资，从根本上改善长期资金来源，再通过并购基金等专业化投资转化为实体经济所需要的长期资本。（完）