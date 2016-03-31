中国公募基金去年盈利同比增三成至6800亿 创六年新高--报载

路透上海3月31日 - 2015年上半年牛市气势如虹，尽管此后遭遇大跌，但基金公司盈利依然可观。上海证券报周四援引天相投顾数据显示，去年公募基金盈利6,799.14亿元人民币，在同比大增三成的同时,创下六年来新高。

报导称，纳入统计的3,205只基金中，2015年混合型基金当年盈利5,134.94亿元，货币基金盈利999.91亿元，股票型基金盈利67.02亿元。

去年是自2009年基金盈利8,753.60亿元之后，最近六年来盈利最丰厚的一年，不过相比2007年史无前例的单边牛市略有差距，基金当年合计盈利9,867.24亿元，创下中国公募基金史最赚钱记录。

报导并指出,从公司角度看，华夏基金2015年以509亿元的整体盈利成为去年赚钱最多的公司；嘉实、汇添富、广发和易方达旗下基金整体盈利也都超过300亿元，排名靠前，共有28家公司基金合计盈利超过100亿元。

从单只基金看，挂钩余额宝的天弘增利宝凭借天量规模继续问鼎 “赚钱最多”的基金宝座，实现利润231.31亿元；广发聚丰、中邮成长、易方达瑞惠灵活分别以88.54亿、86.6亿和76.5亿元紧随其后。

从基金费用支出情况看，去年基金公司渠道托管费和客户维护费收入再度攀升，合计支出高达184亿元，其中托管费用96.71亿元，同比大增六成以上。而去年基金公司合计以15.17万亿元的成交量，支付佣金124亿元。

此外从基金年报披露的最新观点看，基金经理对于今年的投资整体预期偏向谨慎，认为在经济增速面临压力的背景下，一方面需要降低收益预期，另一方面需要做足确定性，强调以合理的价格持有具有长期竞争力的公司。（完）