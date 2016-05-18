中国基金业协会拟出新规 基金子公司引入净资本风控指标--消息

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京/上海5月18日 - 中国近年来管理规模高速扩张的基金子公司将被套上“缰绳”。五位消息人士周三透露，中国证券投资基金业协会已下发基金子公司管理规定修订稿的征求意见稿，基金子公司的设立门槛抬高，并引入净资本指标作为行业性的风控指标。
据消息人士提供的文件显示，基金管理公司设立子公司的条件，新增了“基金管理公司成立满两年”、“基金管理公司管理的非货币市场公募基金规模不低于200亿元人民币”、“基金管理公司净资产不低于6亿元”等条款，这大幅提高了基金子公司的准入门槛。
消息人士称，新规定还新增了基金子公司风险控制的一整套监管规定，例如俗称专户子公司的净资本不低于1亿元，调整后的净资本不低于各项风险之和的100%，净资本不低于净资产的40%，净资产不得低于负债的20%。
此外，基金业协会同时下发基金子公司风险控制指标指引的征求意见稿。新规定为基金子公司风控指标的落实和实施作了过渡期安排，包括基金子公司最晚应于今年底达到风控指标标准；今年1月以前的各项业务规模可不按新规计算风险资本；存量资管计划可以存续到期，不得续期。
对于路透的询问，基金业协会暂未作回应。
据中国证券业协会数据，截止3月底，基金子公司的专户业务规模已达9.84万亿元，占基金业专户业务总规模的七成以上；而去年底基金子公司的专户规模为8.57万亿元，仅去年一年的增量即高达4.8万亿元。（完）
(发稿 张晓翀/林琦/沈一鸣; 审校 张喜良)
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