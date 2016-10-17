易方达今起发行国内首只香港小盘股指数基金 提前布局深港通

路透上海10月17日 - 随着深港通开通日期的临近，中国的基金公司亦开始提前布局。国内大型基金公司--易方达基金公司周一起发行国内首只香港小盘股指数基金--香港恒生综合小型股指数基金。

公司新闻稿称，易方达新发的香港恒生综合小型股指数基金是一只在深交所上市的LOF（上市型开放式基金）产品，可在二级市场T+0交易，为投资者提供交易便利的同时，也能让基金交易更加活跃。

深港通在香港市场的可投资标的与沪港通相比新增两类，一类是香港恒生综合小型股指数中市值50亿港元以上的成分股，另一类是在香港和深圳同时上市的A+H股。恒生指数公司数据测算显示：深港通将新增115只港股投资标的，其中105只为恒生综合小型股指数成分股，占该指数权重近75%。

长期以来港股市场平均估值水平大多低于A股同类股票，特别是小盘股市净率水平差异较大，恒生综合小型股指数在9月20日平均市净率仅为1.09倍。

港交所稍早表示，预计香港市场将于11月中下旬作好实施深港通的准备，深港通具体开通时间须待市场准备就绪、并取得中国证监会和香港证监会的批准方能落实。正式启动日期一经批准，将会另行公布。（完）