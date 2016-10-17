易方达今起发行国内首只香港小盘股指数基金 提前布局深港通

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月17日 - 随着深港通开通日期的临近，中国的基金公司亦开始提前布局。国内大型基金公司--易方达基金公司周一起发行国内首只香港小盘股指数基金--香港恒生综合小型股指数基金。
公司新闻稿称，易方达新发的香港恒生综合小型股指数基金是一只在深交所上市的LOF（上市型开放式基金）产品，可在二级市场T+0交易，为投资者提供交易便利的同时，也能让基金交易更加活跃。
深港通在香港市场的可投资标的与沪港通相比新增两类，一类是香港恒生综合小型股指数中市值50亿港元以上的成分股，另一类是在香港和深圳同时上市的A+H股。恒生指数公司数据测算显示：深港通将新增115只港股投资标的，其中105只为恒生综合小型股指数成分股，占该指数权重近75%。
长期以来港股市场平均估值水平大多低于A股同类股票，特别是小盘股市净率水平差异较大，恒生综合小型股指数在9月20日平均市净率仅为1.09倍。
港交所稍早表示，预计香港市场将于11月中下旬作好实施深港通的准备，深港通具体开通时间须待市场准备就绪、并取得中国证监会和香港证监会的批准方能落实。正式启动日期一经批准，将会另行公布。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。