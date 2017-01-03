中国2016年底公募基金规模逾9万亿元 天弘基金仍居首位--报载

路透上海1月3日 - 中国证券报周二报导，2016年底公募基金整体规模突破9万亿元人民币大关，再创历史新高。天弘基金管理公司以8,449.67亿元的规模依旧排名公募基金公司规模榜首。不过，与以往稍显不同的是，委外成为去年基金公司规模排名战的最大变量，银行系基金集体发力。

业绩方面，剔除掉因巨额赎回等因素造成净值异常波动的情况，兴业聚利灵活配置以29.85%的年化回报率领跑公募基金。

银河证券基金研究中心的数据显示，在资产净值规模前十名榜单上，博时基金上升最快，较2015年上升五位，以3,744.77亿元排名第七。其次，南方基金上升三位，以3,801.76亿元排名第五。

值得注意的是，银行系基金成为前十名里不可忽视的一支力量。工银瑞信基金（排名第二）、建信基金（排名第六）、招商基金（排名第八）均借委外东风大力发展，在2016年全年以前进2-3名的成绩漂亮收官。

除此之外，排在前十的还包括易方达基金（排名第三）、华夏基金（排名第四）、嘉实基金（排名第九）。其他如前海开源基金、平安大华基金、兴业基金、长城基金和万家基金的整体规模强势增长并且排名上升迅速。

若从有效资产净值规模的角度出发，可得到另一组排位，前十名的基金公司依次是天弘、易方达、工银瑞信、华夏、博时、嘉实、汇添富、南方、富国和广发基金。

所谓“有效资产净值规模”，是指从基金管理公司管理费收入角度出发，根据基金管理费率和基准管理费率的比例对资产净值和份额规模进行折算。例如：货币市场基金管理费率是0.33%，基准管理费率取股票基金管理费率1.5%，则1个货币市场基金相当于0.22个股票基金。

截至2016年底，公募基金行业整体规模得到较大发展，各类基金总规模突破9万亿元大关，全年增长6,927亿元，增幅为8.24%。

其中，股票基金和混合基金的数量呈现稳步增长的态势，但受市场震荡影响，实际的资产净值规模不升反降。而债券基金明显搭上了2016年的委外东风，无论从数量还是资产净值规模上都是增长迅猛，数量全年增长79.01%，净值资产规模全年增长116.14%，成为最大赢家。

但值得注意的是，部分机构投资者占比较高的货币基金在2016年下半年遭遇较大规模的赎回。天相投顾的数据显示，例如：华夏现金A/E从2016年中到2016年底的净申购份额为-1,092.15亿份，华宝添益A从去年中到去年末的净申购份额是-405.92亿份，工银货币的这一数据为-377.04亿份等。

相比规模之争，各大类型基金的业绩排名则是基金经理之间的“近身肉搏”。2016年由于市场原因，公募整体收益水平（尤其是权益基金）无法和2015年相比，但也有佼佼者为投资者创造较好回报。

2016年主动股票型基金冠军花落圆信永丰优加生活，年化回报17.96%，领先第二名的嘉实环保低碳1.4个百分点。值得注意的是，该类基金前四名间的比较优势并不明显，尤其是排位第三的工银文体产业和第四的中欧时代先锋之间仅差距不到0.7个百分点。

混合型基金中，剔除掉因巨额赎回等因素造成净值异常波动的情况，兴业聚利灵活配置以甩开第二名12.4个百分点的佳绩摘得桂冠。天弘永定价值成长、华宝兴业资源优选、前海开源金银珠宝A均以超过15%的年度收益分列前四。值得注意的是，混合型基金前二十名的年化回报全部超过10%，在反复震荡的市场行情中，较之于主动股票型基金更具优势。

债券基金中，剔除掉定期开放和巨额赎回的影响，浙商惠盈纯债以7.32%的年化回报居首，东方添益、兴全稳益分别以7.27%和6.63%位列前三。这三只基金均为长期纯债券型。

在目前258只货币基金中，13只的年度收益超过3%，最高收益3.52%由嘉合货币A取得。不过，去年底的一波流动性危机让投资者更清楚地意识到，作为现金管理的工具，货币基金最重要的功能是管理流动性，而非取得超高收益。（完）