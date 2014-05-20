保利协鑫母公司与中民投合组百亿基金投向光伏和天然气

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海5月20日 - 据东方早报周二报导，全球产量最大的多晶硅企业--保利协鑫(3800.HK)母公司协鑫集团董事长朱共山透露，该集团已确定与中国民生投资股份有限公司等合组基金，投资100亿元人民币予光伏、天然气等产业。
中民投由民生银行(600016.SS)、泛海集团等国内多家大型民营企业共同发起成立，注册资本500亿元，被外界视为中国民营版的中投公司。
朱共山昨透露，与中民投合作的基金将在广东珠海成立，基金有望在5月底签约并公布细节。各方都会以现金出资，业务以天然气终端接收站、天然气分布式能源项目、发展光伏电站以及光伏产业整合为主。
他还表示，协鑫集团将在香港搭建电站投资平台，天然气分布式能源、光伏应用、储能业务将注入新收购的森泰集团(0451.HK)单独上市，具体方案将于周二公布。
报导指出，协鑫集团期望通过与中民投的合作，能有助于森泰集团未来在光伏电站开发运营和整体解决方案的打造。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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