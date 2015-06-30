中国基金业协会称股市经过近期大幅调整 筑底动力正在积蓄

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透北京6月30日 - 中国证券投资基金业协会周二称，要更加长远、更加理性地看待股市风险，坚定股市信心，充分认识到本轮行情的核心基础没有改变，“总量稳定、结构优化”的稳健货币政策没有改变，改革红利积聚释放的趋势没有改变，居民大类资产重新配置的取向没有改变。
刊登在基金业协会网站的倡议指出，股市经过近期大幅调整，风险收益比得以改善，估值回归投资区间，部分股票已具备较强安全边际价位，筑底动力正在积蓄，新的结构性行情正在酝酿，为成熟理性投资者蕴藏了难得的投资良机。
倡议并称，要客观理性认识股市运行规律。股票市场是一个生态系统，有其自身运行规律，要积极把握投资良机。目前中国宏观经济已现企稳态势，健康的股市慢牛格局初现端倪。风险往往是涨出来的，机会往往是跌出来的。
倡议号召私募证券投资基金在追求自身利益时要兼顾他人利益，切不可见利忘义、竭泽而渔，更不要非理性恐慌、盲目“踩踏”市场。
中国股市沪综指.SSEC周二大盘一度大跌逾5%，但在金融股大幅上涨带动下强劲回升近持平前日，早盘收报4052.47点，仅微跌0.56点。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。