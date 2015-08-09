焦点：投资于中国股市的共同基金表现不俗 与股市形成反差

图为美元、瑞郎、英镑和欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦8月7日 - 投资于中国股市的共同基金，目前在路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的业绩百强基金名单中占了大多数，尽管中国股市自6月以来下挫了近30%。

他们的出色表现与中国市场的动荡局面形成鲜明对比。中国股市大跌，导致大量股票暂停交易，中国政府亦采取各种措施打击恶意做空者。

这些共同基金在弱市中仍能取得佳绩，可能增强其对于饱受中国股市急跌打击的散户的吸引力。共同基金通过押注多个股票与板块，来降低风险。

据理柏的数据显示，今年前七个月，全球百强股票型共同基金中有82家聚焦在中国选股。

尽管中国股市出现下滑，但数十家个股仍在今年稍早的涨幅拉动下跻身全球表现最佳的股票行列。

“今年以来沪深交易所个股的表现存在巨大差别，”伦敦投资公司Hargreaves Lansdown资深分析师Laith Khalaf称。

汤森路透编制的数据显示，沪深交易所今年以来有400多支股票实现市值至少翻一番。沪深交易所市值总计超过8万亿(兆)元人民币。

一些外国投资者无惧市场的波动，已经逆流行动买进更多股票。

数据显示，整体上，管理近2,000亿美元资产的逾800只关注中国的共同基金，在这段时间的回报率平均为20.5%，较沪深300指数.CSI300涨幅高一倍多。

“就算经过市场整理后，很多中小盘股的估值仍然相对偏高，”Metzler Asset Management分析师Egdar Walk在一份邮件中称。

“股市将会整固，热门股票将从小型高增长题材股转向估值合理的中高市值股，”Walk称。

理柏(Lipper)数据显示，Metzler的中国基金今年前七个月涨逾50%。(完)

(编译 张涛/刘秀红/王丽鑫；审校 张荻)

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