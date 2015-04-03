中国社保基金投资范围和比例提高 但安全第一原则不变--财政部（更新版）

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路透北京4月3日 - 中国财政部副部长王保安周五表示，随着社保基金投资范围和投资比例的提高，总体收益率会提高。虽然风险也会扩大，但社保基金安全第一的原则并没有改变。

他在国新办政策例行吹风会上并称，中国养老基金出现缺口是可能的，后续会有一系列制度安排确保老有所养。此次扩大社保基金投资范围和比例就是为了提高社保基金收益，追求高效配置。

他提到，在防范风险方面，社保基金仍然是安全第一，审慎原则不变，同时投资标准也不变；对直接投资的严控，严管和高标准也没变，同时会进一步完善和强化风控机制，包括人员完善，增强识别风险能力等等。

“对社保基金投资企业债和地方政府债券的比例从10%提高到20%，目前管理上只是控制投资比例，并没有控制规模。这也是出于安全考虑，目前社保基金投资企业债的规模大约是1.53万亿元(人民币)。”王保安称。

他提到，此次扩大社保基金投资范围和比例没有涉及到股市，也是因为社保基金是老百姓的保命钱，而股市是高风险领域，社保基金不敢冒这个险，同时也考虑到国家发展战略，加大其对保障性住房，城市基础设施等民生项目的参与力度。

中国国务院周三常务会议决定，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。[nL3S0WY42J]

中国全国社保基金理事会此前公告称，社保基金2014年基金权益投资收益额1,392亿元人民币，投资收益率11.43%，超过同期通货膨胀率。自社保基金会成立至去年末，基金累计投资收益额5,580亿元，年均投资收益率8.36%。（完）

(发稿 沈燕/侯向明； 审校 曾祥进)

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