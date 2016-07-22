德意志资产将中国市场投资评级由“中性”升至“增持” 因经济趋稳

中国央行整顿支付机构备付金乱象 促回归服务本质--国泰君安
路透北京1月16日 - 中国央行上周发文要求支付机构客户备付金进行集中存管，国泰君安证券发布报告认为，此举将使支付机构管理流动性更方便，监管部门也能够更好地检测支付机构资金流，利于管控风险和反洗钱；而支付机构“吃利差”的模式终结，将逐渐回归为民众提供小额便捷的支付服务本质。
路透香港7月21日 - 德意志资产管理周四称，将中国市场的投资评级升至“增持”，原为“中性”，因经济趋稳；并预期至明年中人民币兑美元将逐渐跌至6.9。
德意志资产管理将今年中国GDP（国内生产总值）增长预测由6%升至6.3%，因上半年经济增长好于预期，且固定资产投资和基建开支上升，房地产市场明显好转，而消费气氛改善情况理想。
“投资者开始放眼全球，发现中国经济仍然好于其他国家。”该行亚太区投资总监Sean Taylor在记者会上称。
他并称，看好中国股票多于香港股票，相信A股将跑赢H股。
他指出，中国为使人民币成为具竞争力的货币，而采取逐渐贬值手段，预期人民币兑美元于明年6月底将跌至6.9。
另一方面，该行预期美国最快于今年底才能加息，同时仍预期至明年中美国只有两次加息，每次25基点；美国加息步伐放缓有利亚洲货币和股市气氛。
Taylor并称，预期深港通于未来两个月内宣布启动，因国内投资者更有兴趣投资香港市场，而国际投资者亦有机会投资深圳的新经济和成长股。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国央行上周发文要求支付机构客户备付金进行集中存管，国泰君安证券发布报告认为，此举将使支付机构管理流动性更方便，监管部门也能够更好地检测支付机构资金流，利于管控风险和反洗钱；而支付机构“吃利差”的模式终结，将逐渐回归为民众提供小额便捷的支付服务本质。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。
美国在冷战期间，从意识形态上视苏联为头号敌人，中国是二号敌人，但在1970年代基于地缘政治考虑，打倒昨天的我，改为拉拢中国来制衡苏联，令美中关系正常化，即使苏联在1991年解体，但「联华制俄」依然是美国的既定国策。