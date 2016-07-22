德意志资产将中国市场投资评级由“中性”升至“增持” 因经济趋稳

路透香港7月21日 - 德意志资产管理周四称，将中国市场的投资评级升至“增持”，原为“中性”，因经济趋稳；并预期至明年中人民币兑美元将逐渐跌至6.9。

德意志资产管理将今年中国GDP（国内生产总值）增长预测由6%升至6.3%，因上半年经济增长好于预期，且固定资产投资和基建开支上升，房地产市场明显好转，而消费气氛改善情况理想。

“投资者开始放眼全球，发现中国经济仍然好于其他国家。”该行亚太区投资总监Sean Taylor在记者会上称。

他并称，看好中国股票多于香港股票，相信A股将跑赢H股。

他指出，中国为使人民币成为具竞争力的货币，而采取逐渐贬值手段，预期人民币兑美元于明年6月底将跌至6.9。

另一方面，该行预期美国最快于今年底才能加息，同时仍预期至明年中美国只有两次加息，每次25基点；美国加息步伐放缓有利亚洲货币和股市气氛。

Taylor并称，预期深港通于未来两个月内宣布启动，因国内投资者更有兴趣投资香港市场，而国际投资者亦有机会投资深圳的新经济和成长股。（完）