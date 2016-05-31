南方A50最近一周总流入逾44亿元人民币 A股投资兴趣回归

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港5月31日 - 南方东英资产管理公司周二称，海外最大直接投资中国A股的ETF（交易所买卖基金）--南方富时中国A50(2822.HK)(82822.HK)最近一周总流入逾44亿元人民币，反映全球投资人对A股投资兴趣回归。
南方A50今日再录得巨额申购1.85亿股，或18.3亿元。昨日，该ETF获得近一年来单日最大净申购2.17亿股或约20亿元。
南方东英资产管理总裁丁晨表示，今天南方A50表现不俗，在一级市场录得大额申购同时在二级市场也获得放量成交。
“南方A50在A股快速上涨的同时并录得明显溢价，再次印证全球投资人对中国A股市场投资兴趣的回归。”她并说，“这也表示出国际市场对中国政府和监管层近期采取的一系列积极措施的正面反应。”
南方A50周二收报11.18港元，全日上涨3.33%，溢价1.13%，成交额23.29亿港元。
近期有几大宏观正面因素有利于提振A股市场，包括政策制定者传达明确改革信号，监管机构发布了一系列政策和监管动作对证券市场进行“正本清源”的改革。
此外，在监管层明确了“证券权益拥有人”概念以及两大交易所明确停复牌指引后，市场广泛看好中国A股纳入MSCI指数。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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