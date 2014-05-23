中国基金业4月末管理资产规模首破5万亿元

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海5月23日 - 中国证券投资基金业协会最新数据显示，国内91家公募基金管理公司4月底管理资产规模(AUM)逾5万亿元，这是公募基金业AUM首次突破5万亿水平，而货币基金是规模猛增的最大贡献力量。
数据显示，4月底货币基金净值达17,515.56亿元，较3月底上升20.15%。今年以来，国内不少基金公司继续拓展互联网金融，与互联网企业、第三方理财、银行等推出相关货币基金产品，而且货币基金收益相对银行活期仍有优势，吸引大量居民的小额闲钱投资，今年来货币基金规模增长相当快。
相对去年12月底数据，国内基金公司的货币基金规模今年四个月内净增逾1万亿元，达10,039.66亿元。
截至4月底，中国境内共有基金管理公司91家，合资公司48家，内资公司43家。其中管理的公募基金规模37,349.22亿元，非公开募集资产规模14,019.8亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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