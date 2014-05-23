中国基金业4月末管理资产规模首破5万亿元

路透上海5月23日 - 中国证券投资基金业协会最新数据显示，国内91家公募基金管理公司4月底管理资产规模(AUM)逾5万亿元，这是公募基金业AUM首次突破5万亿水平，而货币基金是规模猛增的最大贡献力量。