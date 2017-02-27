焦点：内保外贷资金回流限制放开 中企纷纷寻求更便宜的境外举债

图为2016年1月拍摄的美元、欧元、人民币、英镑、日圆和港元等币种。 REUTERS/Jason Lee

路透香港2月27日 - 继北京上月批准一项新的融资结构，可更便捷、以更低价借助外资银行融资以来，越来越多中资企业在寻求境外举债。

中国国家外汇管理局1月允许内保外贷项下资金调回境内使用。债务人可通过向境内进行放贷、股权投资等方式将担保项下资金直接或间接调回境内使用。对国内借款人而言，这可能标志着融资规则从此改变。

数位银行家及律师告诉路透，这一转变降低了融资成本，引发对境外借贷的更多兴趣。中资企业更青睐于境外举债，因为境外市场更为深化且流动性更强，可使他们签下更大规模、更长期的交易。

对那些希望将境外所筹资金汇回国内的中资企业来说，之前只能通过相对薄弱的法律协议安排融资，这种情况下的借贷成本很高。

外管局目前放开企业内保外贷项下资金回流限制，给投资者收回资金吃下更多定心丸。

市场观察人士认为，此举旨在支撑人民币汇率，让公司更容易获得外币资金的目的是为了汇回国内。

中国1月外汇储备近六年来首次跌破3万亿美元大关。人民币去年大幅贬值约6.6%，创1994年以来最大按年跌幅。

此举对于中国国内企业来讲是好消息，他们的借款成本最多可下降50个基点，外资实际上和国内债权人享有同等地位。

“中国监管层面的调整，只要是让海外债券持有人与国内债权人享有更平等地位的，我们表示赞同，”安本资产管理的新兴市场信贷研究主管Paul Lukaszewski说。

“允许中国借款人向海外债权人提供重要国内实体所进行的担保，正好能实现这一点。”

更多的企业正在切换到这一新的融资结构。

“会有更多的发行人使用这一担保结构。中国春节后启动的几宗交易，发行人都切换到了有担保结构，”年利达律师事务所(Linklaters)合伙人William Liu说。

一位银行界人士称，已经看到新规定出台后有许多发债活动。

去年，除日本外亚洲地区硬通货债券的发行量攀升至纪录高位2,173亿美元，其中中国内地借款人占了逾40%的份额。

此前，中国公司仅能通过信用证和所谓的“维好协议(Keepwell Deed) ”来向外国投资者提供担保。

“维好协议”是一种契约，借款人可借此提示自身的信用等级，但不同于担保，此类契约不具有法律约束力，也未在中国的司法审判中获得检验。

中国经济增长放缓，近几个月出现许多债务违约事件，市场对于中国借款人信用状况的担忧正在加剧。

渣打银行高收益产品部门主管Fredric Teng表示，直接担保将有助于减轻对信用度的担心，使得借款成本较“维好协议”的方式降低25-50个基点。

“我们一直对‘维好协议’很谨慎，不过如果以后发债采用担保的话，我们会再考虑的，”伦敦的新兴市场财富管理公司Sun Global Investments投资长Sanjiv Shah说。(完)