中国8月公募基金规模创历史新高 媒体称银行委外资金大量涌入

2016年中国实际使用外资8132亿人民币 同比增4.1%--商务部
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
路透上海9月20日 - 据中国基金业协会最新数据显示，8月份公募基金规模再增近2,500亿元人民币，总规模以8.53万亿元刷新了历史最高纪录。
证券时报周二报导指出，2015年底公募基金规模达到创纪录的8.4万亿元，经过八个月的起伏，8月总规模终于突破历史高点。业内人士表示，今年银行委外资金大量涌入公募基金，是公募基金规模不断激增的重要原因。8月份新增公募基金达到117只，不仅这一数量创出年内新高，而且其中多数是灵活配置型或者债券型产品，是委外资金偏好的品种。
“伴随着委外资金的持续流入，未来公募基金总规模还将继续提升。伴随着年底冲规模大战的开始，公募总规模突破10万亿也不是梦。”一位业内人士如此评价。
中国基金业协会官方微信周一晚发布的8月份公募基金规模显示，截至8月底，中国公募基金资产规模为8.527万亿元，比7月底增加2,480.13亿元，增幅达到3%。
其中债券基金和混合基金8月份受到市场热捧获得大额申购。数据显示，截至8月底，混合型基金规模达到1.86万亿元，较7月份增长了671.81亿元，增幅达到3.75%；混合型基金的份额当月亦增加了428.51份。而债券基金总规模达到9,866.18亿元，较7月底增加了637.93亿元，增幅高达6.9%。
货币基金8月份再度获得了315.66亿元的增量，增幅达到0.7%，总规模达到4.53万亿元，创出历史新高，占基金总规模的比重达53.14%，占据公募规模的半壁江山。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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