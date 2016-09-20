中国8月公募基金规模创历史新高 媒体称银行委外资金大量涌入

路透上海9月20日 - 据中国基金业协会最新数据显示，8月份公募基金规模再增近2,500亿元人民币，总规模以8.53万亿元刷新了历史最高纪录。

证券时报周二报导指出，2015年底公募基金规模达到创纪录的8.4万亿元，经过八个月的起伏，8月总规模终于突破历史高点。业内人士表示，今年银行委外资金大量涌入公募基金，是公募基金规模不断激增的重要原因。8月份新增公募基金达到117只，不仅这一数量创出年内新高，而且其中多数是灵活配置型或者债券型产品，是委外资金偏好的品种。

“伴随着委外资金的持续流入，未来公募基金总规模还将继续提升。伴随着年底冲规模大战的开始，公募总规模突破10万亿也不是梦。”一位业内人士如此评价。

中国基金业协会官方微信周一晚发布的8月份公募基金规模显示，截至8月底，中国公募基金资产规模为8.527万亿元，比7月底增加2,480.13亿元，增幅达到3%。

其中债券基金和混合基金8月份受到市场热捧获得大额申购。数据显示，截至8月底，混合型基金规模达到1.86万亿元，较7月份增长了671.81亿元，增幅达到3.75%；混合型基金的份额当月亦增加了428.51份。而债券基金总规模达到9,866.18亿元，较7月底增加了637.93亿元，增幅高达6.9%。

货币基金8月份再度获得了315.66亿元的增量，增幅达到0.7%，总规模达到4.53万亿元，创出历史新高，占基金总规模的比重达53.14%，占据公募规模的半壁江山。（完）