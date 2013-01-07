中国公募基金规模达2.87万亿元 银行系基金公司大跃进

路透上海1月7日 - 上海证券报周一报导,2012年中国公募基金整体资产规模实现大幅增长,年末基金资产净值合计升至2.87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%.在规模整体大幅回升的同时,行业内部的竞争态势也在加剧,银行系基金公司的大跃进使得前十大公司排序出现调整.

自从2007年行业资产规模一举突破3万亿的高峰之后,基金业规模持续在2.5万亿元附近徘徊,2008年末规模仅2万亿左右.此番基金在2012年的大扩容,使得公募在2012年年末资产规模创近五年来新高.

经过去年的扩容,行业千亿规模的基金公司由2011年的五家增至八家,广发、工银瑞信和中银成为"千亿俱乐部"的新成员.值得一提的是,部分银行系基金公司在固定产品狂飙突进中,凭借股东优势迅速上位,例如工商银行(601398.SS)(1398.HK)旗下的工银瑞银、中国银行(601988.SS)(3988.HK)旗下的中银基金、建设银行(601939.SS)(0939.HK)旗下的建信基金.

去年新基金规模的狂飙突进,尤其是一大批低风险基金产品的横空出世,成为助推行业规模逼近3万亿元的重要动力.银河统计数据显示,2012年度新基金成立255只,规模将近6,500亿,再度创历史新高.其中固定收益类新基金规模5,064亿,占比将近八成.在吸筹排名前十的新基金中,除了2只沪深300ETF产品外,其余皆为低风险产品.

统计同时显示,去年债券型基金规模增长最为迅猛,189只债基资产净值为2,443.86亿元,较2011年同期扩大了219%,市场占比8.72%.

统计显示,在包含联接基金的统计口径中,华夏以2,353.43亿元的规模占据行业头把交椅,易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、大成和华安则分列第2至第10名;而在剔除联接基金的情况下,建信基金则以945.55亿元的规模跻身前十.(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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