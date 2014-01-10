2013年中国基金表现力压日本 料将吸引更多资金流入

图中分别为百元面额人民币与日元纸币。 REUTERS/Issei Kato

* 中国基金2013年创五年来最佳表现

* 日本基金上涨26%，但表现落后于日经指数

* 互联网和博彩类股为主要做多对象

* 商品类股与国有企业被做空

* Avant Capital Eagle Fund上涨200%以上

路透香港1月10日 -对于亚洲对冲基金投资者来说，中国才是该地区最热的主要市场，而不是日本。2013年中国市场回报情况最好，这将吸引更多资本稳步流入以中国为主要投资对象的基金。

投资于大中华区的对冲基金因大量押注互联网、科技与博彩类股而受益，2013年平均收益达20%，创出五年来的最佳表现。而MSCI明晟中国指数.MSCICN则仅为持平。

相比之下，Eurekahedge的数据显示主要投资日本的股票基金去年平均收益26%，落后于日经指数.N225按美元计的29%涨幅。日本股票基金的这种表现，接近低成本上市交易基金(ETF)，不足以支持对冲基金收取高额管理费用。

中国基金的出色业绩，增强了中国资本的士气，不断扩大影响力。目前在对冲基金产业，美国和欧洲的退休基金和捐赠基金等机构占主导地位。

Avant Capital Eagle Fund和LBN Advisers China基金等业绩突出，去年吸引资金净流入，今年可能继续吸引更多投资者。Eurekahedge估计，2013年中国基金的净流入金额达12亿美元，而日本基金则是净流出3.23亿美元。

但一些产业专家表示，由于所谓的新经济类股估值已经偏高，中国基金作为一个整体，今年要重现辉煌将比较困难。

“部分版块与个股中的长期赢家，可能突然中断连赢势头，”香港Skybound Capital的投资总监Theodore Shou表示。该资本管理公司投资于专注于中国的对冲基金。

IBES MSCI指数中的中国IT企业目前的预期市盈率为25倍，远高于MSCI明晟中国指数的8.9倍。

投资者青睐的金山软件(3888.HK)市盈率为30倍，比其五年均值高出181%。互联网巨头腾讯控股(0700.HK)的市值去年突破了1,000亿美元，市盈率约为35倍。

Shou表示，基金公司今年必须更加重视选股，而不是选择版块。

对冲基金与指标指数：link.reuters.com/daf85v

中国基金相对于MSCI明晟中国指数的超额回报情况：link.reuters.com/haf85v

**作空商品类股**

投资组合经理和投资者表示，作空商品等板块与国有企业也助威中国基金表现。

“资金配置远离不少固定资产投资、商品以及房地产，进入我们所称的新经济，也就是众多的替代能源、互联网、软件和与环境保护有关的行业，”LBN Advisers执行长Benjamin Chang表示。

Avant Capital Eagle Fund是表现最优异的一只基金，其投资总监RaymondJook称，该基金去年全年回报达到令人震惊的200%以上，秘诀就是押注中小型股。

在大型中国对冲基金中，赢家包括规模为20亿美元的亿龙中国基金。该基金发布的新闻邮件称，截止11月底的回报为11.2%。

根据已获得基金经理确认的数据，其他涨幅居前的基金还有规模1.2亿美元的淡水泉中国机会基金(回报36%)，规模9,200万美元的天骏中国基金(回报39.3%)和规模7,000万美元的Dalton大中华基金(截止12月27日回报31.9%)。

Dalton大中华基金的优异表现部分来自其对于台湾晶片生产商奇景光电子公司(HIMX.O)，后者在去年因获谷歌(GOOG.O)收购显示器业务少数股份而飙升513%。

博彩企业也是Dalton押注的大赢家，因为澳门2013年的博彩业收入高达450亿美元，较前一年度大增近20%。银河娱乐(0027.HK)飙升129%，新濠(0200.HK)则劲扬216%。(完)

(编译 张涛/徐文焰；审校 王洋)

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