9月中国外汇占款大增 显流动性充裕有助市场利率回落

路透北京10月29日 -最新公布的9月中国央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比大涨近三倍。分析师相信，未来几个月资金仍将持续流入且维持高位，这将利于支撑银行间市场的流动性并有助于利率在短期内回落。

他们还认为，在外汇占款持续流入的情况下，今天央行公开市场130亿的逆回购操作实为多余之举，显示在经历过六月份的钱慌后，央行对市场的倒逼行为颇为紧张，略显定力不足。

央行资产负债表显示，9月末央行口径外汇占款余额达253,548亿元，较8月末的250,866亿元增加2,682.04亿元。当月全口径的金融机构新增外汇占款数额为1,264亿元。

“9月央行口径的外汇占款这么高，我想，超过了所有人的预期。”平安证券固定收益部副总经理石磊称。

中金公司首席经济学家彭文生最新报告也指出，美联储很可能将QE减量推迟到明年一季度，加上中国经济增长下行风险降低，资本流入态势在未来几个月将持续。同时，央行货币政策仅在边际上有所收紧，总体上仍维持中性，不会接受市场利率大幅飙升。

中国人民银行公开市场周二意外进行130亿元人民币逆回购操作，期限七天。而此前自10月17日起，公开市场逆回购已暂停三次。

**未来数月外汇占款仍可期**

央行口径的外汇占款将直接形成基础货币的投放，因此可以判断从9月至未来数月，市场的资金供给应并不匮乏。

中金公司发布的报告也认为，综合外部因素以及央行的货币政策取向，预计银行间市场利率不会在高位持续太久，将在短期内回落。

另一国有大行的交易员则指出，央行今日的逆回购纯属安抚市场心理，如果外汇占款这一态势保持，相信央行可能会再度停止逆回购操作。

银行间市场本周初资金面仍偏紧，不少市场机构也在期盼央行公开市场重启逆回购施以援手，但周一央行高比例续做了即将到期的三年央票。

面对转趋紧张的银行间资金市场，中国央行上周岿然不动，当周公开市场零操作，意味着逆回购操作阶段性退出已成定局，彰显出央行在敲响信贷增速过快警钟后，不会放任流动性过于宽松的决心.

“中国三季度经济增长企稳反弹，9月通胀小幅上升，货币政策在边际上存在趋紧压力；但我们判断央行不会大幅紧缩货币条件，近期央行在公开市场的净回笼操作主要还是对冲大量的资本流入。”彭文生表示。（完）

(发稿 谢衡; 审校 毕晓雯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。