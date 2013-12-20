中国要求党员干部带头推动殡葬改革

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透北京12月19日 - 中国政府周四要求中共党员和政府官员带头推动殡葬改革，简办丧事，自觉抵制迷信低俗活动。
中国国家主席习近平自上任以来下令打击贪污腐败，寻求平息公众关于铺张浪费的愤怒，特别是官员利用职权非法敛财的行径。
中共已然将宴请、贿赂等作为整顿的方向，现在又把目光瞄准了丧礼。
中国政府表示，近年来，一些丧葬陋俗死灰复燃，封建迷信活动重新活跃，突出表现在：火葬区遗体火化率下滑；修建大墓豪华墓；重殓厚葬之风盛行。
中国政府在其官网(www.gov.cn)的声明中称，这些行为“损害了党和政府形象，败坏了社会风气”。
“党员、干部要积极主动宣传殡葬改革，加强对亲属、朋友和周围群众的教育引导，及时劝阻不良治丧行为，自觉抵制陈规陋俗和封建迷信活动。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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