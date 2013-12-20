中国要求党员干部带头推动殡葬改革

路透北京12月19日 - 中国政府周四要求中共党员和政府官员带头推动殡葬改革，简办丧事，自觉抵制迷信低俗活动。

中国国家主席习近平自上任以来下令打击贪污腐败，寻求平息公众关于铺张浪费的愤怒，特别是官员利用职权非法敛财的行径。

中共已然将宴请、贿赂等作为整顿的方向，现在又把目光瞄准了丧礼。

中国政府表示，近年来，一些丧葬陋俗死灰复燃，封建迷信活动重新活跃，突出表现在：火葬区遗体火化率下滑；修建大墓豪华墓；重殓厚葬之风盛行。

中国政府在其官网(www.gov.cn)的声明中称，这些行为“损害了党和政府形象，败坏了社会风气”。

“党员、干部要积极主动宣传殡葬改革，加强对亲属、朋友和周围群众的教育引导，及时劝阻不良治丧行为，自觉抵制陈规陋俗和封建迷信活动。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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