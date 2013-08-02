中国农产品期货淡定迎高温 供应宽松多头难借“天”炒作

作者 丁琦

路透北京8月2日 - 7月以来，一波来势汹汹的热浪席卷中国各地，部分省市遭遇史无前例的高温侵袭。不过这波劲爆的热浪对国内作物产量的影响暂时有限，农产品期货多头欲借“炒天气”发动一轮大级别上涨行情恐难以如愿。

业内人士指出，此次高温对上海、杭州等主要城市冲击较大，因此社会反响较强烈，但国内主要作物产区尚未受到严重威胁，再加上国储库存充裕且全球粮食供应趋于宽松，都降低了农产品因天气因素被爆炒的可能。

“今年的高温天气对城镇人群生活的影响更大一些，目前对农产品收获前景的冲击其实并不大，要想靠‘炒天气’来大幅拉涨期价的条件还不具备，”专注于农产品研究的金石期货研究所副所长高艳滨表示。

不过对于农产品期货市场而言，捉摸不定的天气永远是绝佳的炒作题材，高温持续会否导致国内旱情大幅恶化，仍将牵动市场的起伏。

令投资者记忆犹新的是，去年夏季美国遭遇50多年来最严重的高温干旱，令芝加哥期货交易所(CBOT)大豆和玉米价格迭创纪录新高，国内期市多头也趁势掀起了一波“完美风暴”，领头羊大连豆粕在短短三个月内暴涨近40%。

而今年7月以来中国多地出现高温少雨的天气状况，似乎令农产品多头隐约看到了翻版去年美国“天气行情”的希望。

中国气象局周二启动重大气象灾害(高温)Ⅱ级应急响应，这是有史以来中国气象部门启动的最高级别的高温应急响应。统计显示，截至7月底，浙江、湖南、江西南部等地连续高温日数已达20至28天。

但与之形成鲜明对照的是，在热浪面前，国内农产品期货近期表现却异常“冷静”。在刚刚过去的7月，国内期市大豆、豆油、强麦、早稻主力合约均出现单月小幅下跌，玉米为持平。仅有短期供应紧张的近月豆粕和菜粕出现较大涨幅。

高艳滨指出，去年美国的高温干旱主要集中在中西部大豆和玉米的主产区，对作物产量的影响较大，从而引发市场炒作。但今年中国东北等国内作物主产区总体天气状况较好，再加上近几个月进口大豆和油脂等品种到港量庞大，应足以满足国内供应。

中国海关数据显示，6月中国进口大豆创下693万吨的单月纪录高位。而根据船期统计，5-7月中国进口大豆累计到港量达到2,000多万吨的极高水平。市场普遍预计，随着榨油厂原料供应逐步充裕，前期国内豆粕供应偏紧的状况也将很快缓解。

**库中有粮，市场不慌**

值得注意的是，由于近年来中国政府一直对主要农产品实施收储制度，目前国储整体库存充裕，部分品种甚至面临胀库的问题。对于一些农产品期货品种而言，因天气因素推高价格的风险，甚至远不如现实的供应压力令价格下跌的风险那么大。

据业内人士推算，目前国储大豆总量在970多万吨左右，玉米储量达到4,000-5,000万吨，棉花库存亦在千万吨级的规模。

诚然，中国的农产品收储制度历经多年运行，也暴露出产业链利益扭曲和效率低下等不少弊端，但不可否认的是，在出现天气等自然灾害威胁农作物产量时，国储手中的大笔库存在稳定预期和调控市场方面的作用亦不可小觑。

此外，在历经粮食产量“九连增”之后，今年中国夏粮再度获得丰收，亦有助于确保农产品价格稳定。中国国家统计局本月稍早称，今年中国夏粮总产量达到13,189万吨，比2012年增加196万吨，增长1.5%，这给全年粮食丰产打下了一个坚实的基础。

而全球供应前景向好，也限制了农产品多头的发挥空间。美国农业部(USDA)数据显示，截至7月28日的一周，美国大豆生长优良率为63%，大幅高于去年同期的29%；玉米优良率亦远高于同期。去年旱灾导致作物品质大降的情形似乎已难以重演。

联合国粮农组织(FAO)最新预测称，2013年全球谷物产量有望比上年增长7.2%，达到创纪录的24.79亿吨，有助于各国补充库存。

“由于目前大豆、玉米等种植收益较好，南美新作的播种也将顺利进行，13/14甚至14/15年度的产量前景都不错 ，全球性丰收预期比较强，”金石期货的高艳滨表示。

**干旱警报仍未解除**

不过也有市场人士指出，由于不少地区的高温天气仍在持续，仍须密切关注旱情发展态势，若大幅恶化，恐影响秋粮丰产预期，农产品期货多头也会趁势发起反击。

新华社周二援引统计数据称，截至当前全国共有1,978万亩耕地受旱，其中作物受旱面积1,649万亩，缺水缺墒面积329万亩。中国气象局警告称，若未来半个月中国南方高温天气加剧，农业旱情有可能快速发展。

方正期货农产品研究员彭思思表示，“目前的干旱对已经定产和收获的早稻和小麦已没有影响，但若旱情加剧，还是可能对中晚稻的收成造成一些冲击，另外病虫害因素也将给作物产量增加变数。”

此前中国农业部发布消息称，今年二代粘虫发生程度为近10年来较重，对玉米、小麦、水稻等作物形成主要危害。这让农产品市场在聚焦高温天气之余又多了一丝顾虑。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--消息人士指出，中国工商银行(601398.SS)收购南非标准银行(SBKJ.J)伦敦市场业务的谈判已经进入尾声，显示中国交易大宗商品的兴致不亚于消费这些商品。

--中国钢铁工业协会表示，受到钢价持续下滑的拖累，主要钢铁企业在6月出现年内首次整体亏损，而在产量居高不下的情况下，下半年市场供大于求的情况仍难以改善。

--中国国家发改委副主任解振华表示，将重点出台一揽子措施积极应对气候变化，促进绿色低碳产业发展，措施包括2015年逐步扩大碳排放权交易试点范围，探索建立全国碳交易市场等。

--澳洲外国投资审查委员会已批准中国洛阳钼业(3993.HK)收购力拓(RIO.AX)旗下Northparkes铜矿多数权益的申请，为这宗8.2亿美元收购交易清除了一个重大障碍。

--过去六周，中国已买入150万吨澳洲小麦，而累计进口数量可能是这个数字的近三倍，远超过此前预估，因中国国内粮食收成欠佳。

--中国石油天然气集团称，截至今年6月底，中国石油海外油气业务实现油气权益产量当量2,694万吨，同比增长6.5%，顺利完成上半年生产经营任务。

--针对近期煤炭价格连连下跌，中国山西省政府最新公告称，拟推出短、中、长期共20条措施，明确提出将为煤炭企业降低费税。

--中国工业和信息化部发布报告称，上半年中国钢铁行业产量持续增长，但钢企盈利水平逐月下滑，市场供需陷入失衡状态，钢企资金链断裂的风险度上升。

--中国与欧盟周六就管制中国光伏面板进口达成协议，平息双方迄今为止最大的贸易争端，避免贸易战扩大至红酒或钢铁等商品领域。(完)

(审校 林高丽)

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