中国工业品期货全线大跌

中国汽车产业中长期规划发布 2025年新能源车产销占比逾20%--工信部
路透北京4月25日 - 中国工业和信息化部等三部委周二联合发布汽车产业中长期发展规划，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。
路透上海2月24日 - 对中国楼市前景的忧虑周一蔓延至国内期货市场，令已然疲弱的工业品期货再遭重创。
今日龙头品种沪铜收盘跌破五万元人民币整数关，与建筑业密切相关的螺纹钢、焦炭和铁矿石均创出合约新低。钢铁大省--河北钢铁产能淘汰加速的消息，令市场空头氛围愈发浓重。
上海证券报周一报导，部分商业银行已收紧房地产及相关行业贷款，钢铁、水泥等相关产业链的融资条件同时收紧。上周末杭州等地部分楼盘还传出降价而引发老业主砸盘的消息，引发国内商品市场人气恐慌。
“抛开楼市的因素，煤钢类品种的基本面已经面临多重利空冲击，在与周末楼市的消息共振下，市场的恐慌情绪较严重。”光大期货分析师唐嘉宾表示。
他指出，由于消费端对市场前景偏悲观，春节过后市场对钢材及原料的补库需求迟迟没有出现，无论是螺纹钢还是焦煤和焦炭，库存消化都比较吃力，近期部分地区的空气污染问题更是加剧了产能淘汰的压力。这几个品种的空头格局仍将延续。
主要工业品中，除聚乙烯等少数化工品外，今日盘初即出现大幅杀跌。沪铜开盘10分钟内即跌破五万整数关，收于每吨49,900元的三个月低位；橡胶和甲醇全天大部分时间均封于跌停水准。
中国钢铁第一大省--河北省周日对钢铁落后产能重拳出击，一天内集中拆除了十多座高炉，削减钢铁产能820万吨，此举向当地钢企发出了化解过剩产能的强烈信号。
市场人士表示，产能淘汰加速，短期看对于铁矿石和煤焦类品种的需求利空，但长期看供需关系在纠偏理顺后，有助于形成合理的价格。
中国官方数据显示主要城市1月房价延续涨势，但同比涨幅出现一年半来首度放缓。（完）
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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