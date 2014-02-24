中国工业品期货全线大跌

路透上海2月24日 - 对中国楼市前景的忧虑周一蔓延至国内期货市场，令已然疲弱的工业品期货再遭重创。

今日龙头品种沪铜收盘跌破五万元人民币整数关，与建筑业密切相关的螺纹钢、焦炭和铁矿石均创出合约新低。钢铁大省--河北钢铁产能淘汰加速的消息，令市场空头氛围愈发浓重。

上海证券报周一报导，部分商业银行已收紧房地产及相关行业贷款，钢铁、水泥等相关产业链的融资条件同时收紧。上周末杭州等地部分楼盘还传出降价而引发老业主砸盘的消息，引发国内商品市场人气恐慌。

“抛开楼市的因素，煤钢类品种的基本面已经面临多重利空冲击，在与周末楼市的消息共振下，市场的恐慌情绪较严重。”光大期货分析师唐嘉宾表示。

他指出，由于消费端对市场前景偏悲观，春节过后市场对钢材及原料的补库需求迟迟没有出现，无论是螺纹钢还是焦煤和焦炭，库存消化都比较吃力，近期部分地区的空气污染问题更是加剧了产能淘汰的压力。这几个品种的空头格局仍将延续。

主要工业品中，除聚乙烯等少数化工品外，今日盘初即出现大幅杀跌。沪铜开盘10分钟内即跌破五万整数关，收于每吨49,900元的三个月低位；橡胶和甲醇全天大部分时间均封于跌停水准。

中国钢铁第一大省--河北省周日对钢铁落后产能重拳出击，一天内集中拆除了十多座高炉，削减钢铁产能820万吨，此举向当地钢企发出了化解过剩产能的强烈信号。

市场人士表示，产能淘汰加速，短期看对于铁矿石和煤焦类品种的需求利空，但长期看供需关系在纠偏理顺后，有助于形成合理的价格。

中国官方数据显示主要城市1月房价延续涨势，但同比涨幅出现一年半来首度放缓。（完）

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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