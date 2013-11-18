郑棉主力收创合约新低 三中全会决定提升收储改革预期

路透上海11月18日 -郑州商品交易所棉花期货周一大幅下跌，主力合约创出上市以来新低，近月期价创近10个月低位，因市场预期国储棉花将于近期抛售。而三中全会决定提出完善农产品价格形成机制，市场对新年度棉花收储制度调整的预期升温。

郑棉主力405合约下跌1.15%至每吨18,420元，为该合约5月上市以来最低收位。近月401合约收低1.47%至19,460元，收于今年1月25日以来最低。两合约均进一步远离20,400元的本年度收储价。

周五公布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，要完善农产品价格形成机制，注重发挥市场形成价格作用，并提出改革农业补贴制度。这令市场对棉花收储制度明年改革的预期进一步升温。

“明年收储政策调整的基调已经定了，随着收储价支撑的消失，内外棉的价差势将逐步缩窄，对远月合约的压力会很大，”方正期货的分析师蔡平霞表示。

洲际交易所(ICE)期棉周五结算价报每磅78.20美分，10月初以来累计下跌逾10%，但市场人士表示，目前美棉到港价与国内现货的价差仍高达每吨4,500元左右。

蔡平霞指出，远月合约的弱势反映了市场对政策调整的预期，而今天近月合约的下跌则主要受到抛储压力的拖累。

为兼顾棉花种植业者和用棉企业利益，中国从2011年开始对国产棉花实行敞开收储制度，同时每年也会向用棉企业出售部分棉花储备。

贸易圈消息人士上周对路透表示，国内新年度棉花抛储最早将于当周启动，目前抛储方面尚无确切消息，但业内普遍预期，年内启动抛储的可能性非常大。

中国棉花信息网的统计显示，9月初新年度棉花收储启动以来，已累计成交216.5万吨。

其他品种方面。今天首日上市的粳稻期货成交温和，走势亦较平稳，主力405合约收盘较挂牌基准价下跌0.36%，至每吨3,039元，日成交2.68万手，尽管算不上开局火爆，但仍要高于当日早籼稻主力7,000余手的成交。

注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指

数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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