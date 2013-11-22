棕榈油收创逾五个月高位

路透上海11月22日 -中国油脂类期货品种周五全线扬升，大连棕榈油收盘创下五个多月新高，并带动豆油和菜油盘中触及两个月高位，棕榈油主产国马来西亚库存降幅超预期，令油脂供应面出现改善，高库存压力有望逐步缓解。

棕榈油主力1405合约收高1.55%至每吨6,440元，为6月7日以来收盘最高，盘中一度创下6,488元的合约高位。豆油和菜油表现稍弱，分别收涨0.83%和0.13%，临近周末获利了结情绪升温，加之棕榈油保证金上调，均令交易尾段的人气略显谨慎。

马来西亚一产业团体周四表示，该国2013年底棕榈油库存料较上年同期下滑30%，至187万吨，2014年底料进一步降至176万吨，因海外和国内需求超越产出。

受该消息推动，马来西亚棕榈油期货周四跳升至逾一年高点。而美国近月豆油期货周四亦急升3%，创下8月底以来最大单日涨幅。

“之前大家都把注意力放在国内外棕榈油的高库存上，但现在从供应端看，整个基本面已悄然转为偏多，”上海中期的农产品分析师邓宁宁表示。

她并称，国内棕榈油价格的运行区间料抬高，若下个月马来西亚公布的库存数据证实利多预估，期价有望突破6,500甚至上探7,000元整数关。

中国粮食信息网数据显示，周四国内主要港口棕榈油交货价普遍较前一日上涨50-150元/吨。买家积极逢低补库，各地成交良好，广东地区成交放量。

中国海关数据显示，2013年10月中国进口棕油41.5万吨，低于上月的46.9万吨，并较上年同期的63.8万吨大幅下降35%。业内人士指出，此前国内外价差倒挂严重，打压了贸易商的进口积极性。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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