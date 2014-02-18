正回购拖累多数品种周二呈弱势整理行情 外盘休市缺乏指引

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京2月18日 - 继周一工业品全线上涨后，中国央行祭出正回购，拖累期市绝大多数品种周二呈现弱势整理行情，分析师称，另一个原因则是周一部分外盘品种因美国总统日休市，国内投资者缺乏外盘指引，追击本轮反弹行情的多单选择离场。
除了仍在补涨的白银期货收涨1.33%至每公斤4,412元人民币，以及油菜籽、菜油等少数农产品期货小幅上升外，工业品期货全线小幅收弱，沪铜主力1404合约收跌0.59%，螺纹钢主力1405合约收跌0.29%，橡胶小幅下滑0.15%,煤焦钢、铁矿石全线小幅下跌。
银河期货首席宏观研究员赵先卫指出，今天正回购一出来，股指期货就有了反应，期货市场多数品种小幅下跌，显示周一全线大涨行情可能过分反应了中国最新的信贷数据，正回购就表明了行情似乎没有大家想象的那么乐观。
华泰长城期货资深分析师曹祥辉认为，虽然央行施行正回购，但市场资金并不缺，而周一外盘很多品种休市，国内投资者缺乏外盘指引，部分抢反弹的多单选择落袋为安。
“今天可以说是反弹中的一个整理行情，波动幅度很小，部分抢反弹的多单离场，说明投资者对未来行情仍不看好，”曹祥辉称。
赵先卫也指出，要说这波反弹就此结束可能还太早，但从宏观面看，两会前期市行情可能会相对平静，不会有太大波动，除了白银的补涨行情仍将持续之外。
曹祥辉亦强调，目前国内期货仍可以定义在反弹通道中，虽然基本金属长线看空，基本面没有改善迹象，但贵金属还有做多的机会，回调就可以继续买入。(完)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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