豆粕收盘守住3400元大关

路透北京8月21日 - 中国豆粕和菜粕期货周三出现高位震荡，豆粕收盘站稳3,400元关口，而此前连续大涨的菜粕311合约则上演盘中瞬时急跌的惊魂一幕，多空资金博弈渐趋白热化。

大连豆粕1401合约收盘小跌0.15%，报每吨3,408元人民币，几乎追平昨日创下的合约最高收位3,409元，8月以来的涨幅已达8.26%，过去10个交易日有八日上涨。

不过业内人士指出，在连续拉涨之后，多头能量被大幅消耗，存在短线整理的要求。

“1月豆粕3,400元上方已处于偏高水准，再往上走的阻力会很大，但在9月末大豆集中收获前大跌的可能性也不高，”粮油信息网站--天下粮仓的首席豆粕分析师李丽凤表示。

她并称，目前市场对美豆优良率的炒作仍在继续，而国内东北大豆主产区的洪灾也引发产量忧虑，加之终端需求出现好转，都对豆粕价格构成短线支撑。但今年主产国--美国大豆丰收几乎已成定局，后期新豆供应增加必然会对市场形成压力。

**菜粕盘中跳水疑似“假摔”**

近几日连续跳涨的菜粕311合约今天早盘在创出合约新高后大幅跳水，10分钟内跌幅一度超过2%，最低触及2,645元，但随后在强有力的低位买盘拉动下稳步缩窄跌幅，最终收涨0.22%，至每吨2,687元。

上海一家期货私募的交易员表示，菜粕311盘中的跌势虽然看起来较猛，但持续时间很短且稳稳地被拉起，疑似上涨过程中诱空的“假摔”动作，顺便清洗跟风做多的不坚定筹码。

受国内现货供应紧张影响，郑商所菜粕期价5月以来走出了一波流畅的扬升行情。近月309合约4月末至今的涨幅已高达34.66%。

在9月合约临近交割之际，多头火力又逐渐转移至临近的期约，导致以往交投较清淡的11月合约连续增仓上行，截至周三收盘，菜粕311合约持仓量已接近18万手，过去五个交易日累计涨幅接近9%。

国家粮油信息中心周三发布的统计显示，目前国内菜粕价格为历史最高，湖北等南方主要产区的菜粕价格普遍较前一周续涨50-100元/吨，达到3,100元/吨以上，较8月初累计上涨近300元/吨。

粮油信息中心并预计，短期内菜粕价格仍将保持缓慢趋升态势，因国内工厂菜粕库存偏紧，且水产养殖的旺盛需求仍将持续一段时间，而国内豆粕价格短期内保持强势也将对菜粕价格形成支撑。 (完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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