继续加快原油期货市场建设 推动铁矿石、稻谷期货上市--证监会副主席

路透北京9月5日 - 中国证监会副主席姜洋周四表示，中国下一步要继续加快推进原油期货市场建设工作，以及推动铁矿石、稻谷期货上市。

姜洋在第十四届中国金融发展论坛上称，将促进国内期货市场经济功能更好的发挥，形成对债务性资源更大的定价影响力，同时加大对期权、指数等等场内金融衍生品的研发和上市的力度。

他称，将确保国债期货的平稳上市和安全运行，尤其是要做好跨市场的风险防范与监管执法工作。并稳步推进对外开放，充分利用国际国内两个市场，两种资源，推动境外投资者参与金属、原油期货和衍生品市场建设，且要守住不发生系统性、区域性风险的底线。

中国金融期货交易所将于周五(9月6日)正式推出国债期货。在阔别18年之后，中国金融市场将再添一个重要的利率衍生工具。（完）

(发稿 谢衡；撰写 李文科; 审校 曾祥进)

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