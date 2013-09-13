豆粕继续领涨农产品 受美国农业部报告及需求旺盛双重提振

路透北京9月13日 - 中国大连商品交易所豆粕期货周五继续领涨农产品，主要受最新美国农业部作物产量及供需报告的提振。而工业品期货维持弱势，黄金和白银期货跟随外盘大幅下跌。

随着USDA（美国农业部）报告出炉，市场此前对干燥天气可能降低美国大豆收成的忧虑变成现实，引发美盘大豆飙升，亦引领国内豆粕期货亢奋上扬。

大商所豆粕期货主力1401合约收涨2.42%至3,723元。郑商所菜粕主力1401合约收盘涨0.62%至2,418元。而上海期交所橡胶主力合约收跌1.25%至20,220元，黄金期货主力1312合约收跌3.24%至262.70元，白银期货1312主力合约更是下挫5.30%。

“美国农业部报告下调大豆单产产量是主要动力，...而只要在收割之前，产量还有继续炒作的空间。”格林期货油脂分析师刘锦指出。

9月12日美国大豆供需平衡表中，美国农业部预计2013/14年度大豆产量为31.49亿蒲式耳，较上月下调1.06亿蒲式耳；预计美豆全国平均单产为41.2蒲式耳/英亩，较上月大幅下调了1.4蒲式耳；预计出口减少1,500万至13.7亿蒲式耳。

她并认为，豆粕后市仍有上涨空间，亦很可能带动菜粕期货出现一波上涨。因天气炒作尚未结束，9月的早霜可能对大豆造成的霜冻顾虑仍在，美国大豆产量仍面临下调风险。

天气模式的发展对最终单产的影响程度，仍是未来两周的关注焦点。中粮期货的张宏亦强调，目前很难判断9月美国大豆的产量预测数据是否接近最终产量，受播种推迟影响，不分主产州大豆仍处于关键生长期，如果9月下半月有降雨，仍可缓解当前的干旱压力，单产水平得到改善。

另一方面，国内猪粮比在6.13左右，仍在盈亏平衡点之上，且生猪存栏量不错，将继续拉动豆粕需求，从而提振豆粕价格。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四劲升2.8%，此前美国农业部(USDA)下调2013/14年结转库存的幅度多于预期。

此外，受美联储可能逐步退出QE的预期影响，国内贵金属期货周五大幅下跌。

南华期货贵金属分析师夏莹莹指出，叙利亚形势缓解后，市场关注点转向下周美联储会议，由于市场普遍预期美国可能宣布退出QE，引发贵金属期货价格下跌。

她提到，如果美国缩减QE的规模更大，黄金价格可能遭受更大的下行压力，不排除国内黄金期货价格下跌到每克255元左右，而白银由于波动性更好，且投资盘子较小而面临更大的波动，下跌幅度亦可能更大。

最新的中金报告指出，黄金三季度以来反弹的态势符合预期。向前看，黄金在三季度的反弹可能已经进入尾声，金价将在四季度回落，维持年底目标价1,250 美元/盎司。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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