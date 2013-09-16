豆粕期价自纪录高位回落

路透北京9月16日 - 中国大连商品交易所豆粕期货周一自周五创下的纪录高位回落，主力合约以挫跌2.29%报收，分析师称，中秋节前，交易所一般都提升保证金比率，这成为促使投机盘减仓期价下行是一大短期因素。

大商所豆粕期货主力1401合约收跌2.29%至3,633元人民币。郑商所菜粕主力1401合约收盘跌2.6%至2,361元。

上海期货豆粕分析师朱罡指出，消息面看，虽然最新美国农业部作物产量及供需报告奠定美豆利多格局，但随着美豆销售加快，商业空头加大做空力度，打压美豆价格，并直接压制与外盘联动较强的国内豆粕价格。

豆粕价格回落亦是对今晚美国农业部即将公布一周作物生长报告进行提前反应。由于周末降雨，市场认为美豆优良率数据可能上调，且从历史来看，9月优良率有小幅翘尾的过程。

“国内豆粕多头是偏投机性，空头则是中粮、万达这类产业链客户居多，但明天可能提高保证金，这对投机客户产生影响，最近也不存在其他利多因素，所以减仓下行的格局很明显。”朱罡指出，仅1401合约，今天的减仓就达到25万手。

但他亦强调，从基本面看，中国豆粕需求并没有出现明显变化，仍是维持偏强的趋势。从这个角度而言，虽然在中秋节前可能维持偏空震荡格局，但下行空间并不大，豆粕价格在3600元左右是比较有保证的。

此前，9月12日美国大豆供需平衡表中，美国农业部预计2013/14年度大豆产量为31.49亿蒲式耳，较上月下调1.06亿蒲式耳；预计美豆全国平均单产为41.2蒲式耳/英亩，较上月大幅下调了1.4蒲式耳；预计出口减少1,500万至13.7亿蒲式耳。

美国大豆期货周一下跌，两日跌幅扩大至逾2%，因最新天气模型显示干旱的美国大平原地区将迎来更多雨水，为迟播作物提供了些许安慰。

高盛最新上调大豆三个月和六个月价格预估，称主要因为美国产量的不确定性以及美国农业部(USDA)预计供给将紧张。

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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