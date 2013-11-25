动力煤期价续创上市新高

路透北京11月25日 - 中国郑州商品交易所动力煤期货主力合约周一收盘连续第二日刷新上市以来新高，交易人士指出，电煤库存较低，动力煤冬储需求上升是动力煤期货价格上扬的直接原因。

动力煤期货为今年9月底上市的新品种，主力合约周一收盘报594元，同比上涨1.3%，为连续第二日刷新上市高位。

“进入10月以后，到了冬季，下游企业尤其是电厂对冬储煤的采购需求旺盛，而大秦铁路10月中旬开始检修，到北方港口的煤炭量就有所下降，导致港口库存下降，带动动力煤价格上扬。”上海中期煤焦钢分析师蒋海辉指出。

他并提到，动力煤最近出现的期现价格普遍上扬，跟即将到来的煤电长协谈判也不无关系。为了能在煤电谈判中赢得话语权，煤炭企业最近出现“压货提价”的行为，5500大卡热值的动力煤环渤海现货价格亦连续五周上涨。

蒋海辉认为，由此推测，动力煤期货价格有可能在大型煤炭企业抬升现货价格的影响下出现短期反弹势头，而电厂冬储需求亦助涨价格。但中国经济结构转型和煤炭需求整体难以出现趋势性反弹影响，动力煤期价的上涨空间有限，在每吨600元关口就可能遭遇较大阻力。

“如果能突破600元，动力煤期货的上限估计也就在620-630之间，最有可能的时间点是年底左右。”蒋海辉提到。

中国煤炭市场网称，近期煤炭市场向好，北方集中供暖以及北方未来或产生的严寒天气刺激用煤需求持续旺盛。北方煤炭发运港口调出量始终保持高位，库存呈下降态势。秦皇岛港煤炭库存连续8天下降，目前已经降至500万吨左右的库存水平。

而据国家能源局最新发布的全社会用电量数据，10月份全社会用电量在4,375亿千瓦时，同比增长9.5%，是今年以来增长最快的一个月。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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